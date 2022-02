Sadistic Ritual z kontraktem i nową płytą

Kalifornijska Prosthetic Records poinformowała właśnie od podpisaniu umowy z Sadistic Ritual, thrashowym kwartetem z Atlanty. Pierwszy efektem współpracy obu stron będzie "The Enigma, Boundless", drugi longplay thrashmetalowców ze stanu Georgia.

Album nagrano i zmiksowano pod okiem Aleksa Parry, gitarzysty Sadistic Ritual. Nad brzmieniem partii perkusji czuwał John Douglass ze studia Vorticist, masteringiem zaś zajął się Arthur Rizk (Power Trip, Tomb Mold, Venom Prison). Autorką okładki jest amerykańska artystka Erica Frevel. Thrash metal o psychodelicznym posmaku, którym parają się muzycy Sadistic Ritual, powinien przypaść do gustu zwolennikom twórczości m.in. Kreator, Sodom i Sadus.

Płyta "The Enigma, Boundless" ujrzy światło dzienne 20 kwietnia. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), jako limitowany winyl oraz cyfrowo. "End Of All Roads", pierwszy singel z nowego dokonania Amerykanów, będzie mieć swą premierę już w piątek, 18 lutego.

"Visionaire Of Death", debiutancki album Sadistic Ritual, trafił do sprzedaży w połowie 2019 roku. Tytułowej kompozycji z tego materiału możecie posłuchać poniżej:

Oto lista utworów albumu "The Enigma, Boundless":

1. "End Of All Roads"

2. "And You"

3. "Dire Avidity"

4. "Murmur"

5. "Maelstrom Of Consciousness"

6. "Area Denial"

7. "The Blood Of Memory"

8. "Raving Voyeurism"

9. "Enigma, Boundless".