Sade znów filmowa. Zobacz wideo "The Big Unknown"

Sade opublikowała w sieci piosenkę "The Big Unknown" promującą film "Wdowy". Wokalistka napisała i skomponowała utwór na prośbę reżysera obrazu.

Piosenkę "The Big Unknown" została napisana przez Sade specjalnie na potrzeby filmu "Wdowy" Steve'a McQueena.

"Sade napisała piosenkę specjalnie do ostatniej sceny w filmie" - czytamy w komunikacie prasowym.



Film oparty jest na brytyjskimi miniserialu z 1983 roku i przedstawia losy czterech wdów po rabusiach, którzy zginęli w napadzie. Panie nie zamierzają tkwić w żałobie, tylko dokończyć skok...

W obsadzie znalazły się Viola Davis, Michelle Rodriguez, Cynthia Erivo i Elizabeth Debicki oraz Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Robert Duvall, Liam Neeson, Colin Farrell, Garret Dillahunt i Carrie Coon.

Za kamerą pełnometrażowej wersji stanął Steve McQueen, autor "Głodu", "Wstydu" oraz dramatu "Zniewolony. 12 Years a Slave".

To nie pierwsza współpraca Sade z filmem. Piosenkarka niedawno opublikowała nagranie "Flower of the Universe", które trafiło do filmu "Pułapka czasu" ("A Wrinkle In Time") w reżyserii Avy DuVernay.

Sade to autorka przebojów "Smooth Operator" czy "The Sweetest Taboo". Jej ostatni album to "Soldier of Love" z 2010 roku.

