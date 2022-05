Sacrifizer i klejnot Lucyfera (debiutancka płyta "Le Diamant de Lucifer")

"Le Diamant de Lucifer“, pełnowymiarowy debiut czterech muzyków z Miluzy we wschodniej Francji oraz ich włoskiej basistki Slaughterwytch, nagrano i zmiksowano w studiu Heldscalla, nad czym czuwał producent Raphaël Henry. Mastering odbył się w studiu Drudenhaus.

Autorem okładki jest włoski artysta Velio Josto, którego prace zdobią dwa poprzednie materiały Sacrifizer: demówkę "Night Of The Razors" (2018 r.) i EP-kę "La Mort Triomphante" (2019 r.).

Pierwszy longplay Sacrifizer będzie zarazem debiutem zespołu w barwach Osmose Productions, legendarnej francuskiej wytwórni Hervé Herbauta. Jego premierę zaplanowano na 27 maja (CD, na winylu i kasecie, drogą elektroniczną).

Reklama

Z premierową kompozycją "Leather Agents" Sacrifizer możecie się zapoznać poniżej:

Wideo SACRIFIZER Leather Agents (Premiere track)

Oto lista utworów albumu "Le Diamant de Lucifer":

1. "Ascent To The Black Throne"

2. "Ripped Under The Grave"

3. "A Funeral Majesty"

4. "The Portal"

5. "Leather Agents"

6. "Le Diamant de Lucifer“

7. "Possessor"

8. "Steel Assassins"

9. "L'entité"

10. "La Cathédrale".