Autorami piosenki są Sabrina, John Ryan, Julia Michaels i J.P. Saxe. Nagraniu towarzyszy barwny teledysk.

"Mam 20 lat i czasem mam wrażenie, że muszę przetrawić swoje emocje zanim zrozumiem, co się wydarzyło" - opowiada o "Fast Times" wokalistka. "Przypomina to reagowanie na impuls, kiedy wiesz, jakie mogą być konsekwencje, ale też wiesz, że warto spróbować" - dodaje.



W ubiegłym miesiącu film "Emergency" z udziałem Sabriny Carpenter doczekał się premiery na festiwalu Sundance.



Clip Sabrina Carpenter Fast Times

Rok 2021 gwiazda zamknęła singlem "Skinny Dipping", który "Billboard" uznał za świetne wprowadzenie do dorosłej muzycznej kariery Carpenter.



"Skinny Dipping" był następcą przeboju "Skin" - pierwszego utworu Sabriny Carpenter w zestawieniu Billboard Hot 100. Według zapowiedzi tym roku można spodziewać się studyjnej płyty piosenkarki.



Clip Sabrina Carpenter Skin

Carpenter zyskała światowy rozgłos za sprawą serialu "Dziewczyna poznaje świat", a następnie filmu "Nienawiść, którą dajesz". W 2019 otrzymała pierwszą główną rolę w filmie "The Short History of the Long Road". Na muzyczny dorobek wokalistki składają się takie single, jak "Thumbs", "Sue Me" czy "Why" oraz albumy "Singular: Act I" i "Singular: Act II".