Rzeka Muzyki 2019: Koncert "Absolutnie...czyli Bończyk śpiewa Młynarskiego"

W niedzielę (21 lipca) w amfiteatrze Opery Nova w Bydgoszczy wystąpi Jacek Bończyk, który zaśpiewa piosenki z repertuaru Wojciecha Młynarskiego.

Jacek Bończyk wystąpi w Bydgoszczy /materiały prasowe

Rzeka Muzyki to cykl koncertów w amfiteatrze Opery Nova, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców.

Przed bydgoską publicznością wystąpiła już grupa Tulia (7 lipca) i Dawid Lubowicz Quartet (14 lipca).

Podczas kolejnych koncertów zaprezentują się Jacek Bończyk (21 lipca), The Whoop Group (28 lipca), Mitch & Mitch (4 sierpnia), Meccore String Quartet (11 sierpnia), Janusz Szrom (18 sierpnia) oraz Janusz Radek (25 sierpnia). Wszystkie wydarzenia rozpoczynają się o godzinie 19:00, każdy z koncertów jest darmowy.

Jacek Bończyk to laureat Grand Prix XXI Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 2000 r., aktor teatralny i filmowy, piosenkarz, autor tekstów piosenek, scenarzysta i reżyser spektakli muzycznych. Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Ma w swoim dorobku dziesiątki ról w spektaklach teatralnych, m. in. w takich tytułach jak: "Cabaret", "Skrzypek na dachu", "Śniadanie u Tiffany'ego", "Sztukmistrz z Lublina", "Chicago", "Tuwim dla dorosłych", "Klatka Wariatek", a także role w filmach i serialach telewizyjnych.

Jacek Bończyk całe lata współpracował z Wojciechem Młynarskim. W październiku 2018 odbyła się w Teatrze Ateneum premiera recitalu zatytułowanego "Absolutnie... czyli Bończyk śpiewa Młynarskiego".

Na scenie Jackowi Bończykowi towarzyszy dwóch muzyków: Fabian Włodarek (piano, akordeon) i Wojciech "Gumiś" Gumiński/lub Paweł Pańta (kontrabas). Recital wypełniają piosenki doskonale znane, jak: "W co się bawić", "Nie ma jak u mamy", "Jesteśmy na wczasach", "Dziewczyny bądźcie dla nas dobre na wiosnę", "Bynajmniej“ i "Ogrzej mnie".