Running Wild: Płyty "Ready For Boarding" i "The First Years Of Piracy" po latach

Na czele Running Wild nieprzerwanie od 1976 r. stoi Rock N'Rolf Kasparek. Lider pochodzącej z Hamburga formacji odpowiedzialny jest za powstanie podgatunku pirackiego metalu.

W tę stronę zespół skierował się za sprawą przełomowego albumu z 1987 roku - "Under Jolly Roger". W ślad za tematyką i stylizacją okładek poszły kolejne płyty: "Port Royal" (1988) i "Death Or Glory" (1989).

Jeden z koncertów z tamtego klasycznego okresu grupy został nagrany i wydany na albumie "Ready For Boarding", a inny na kasecie wideo VHS. Teraz te dwa wydania zostaną wydane ponownie, połączone ze sobą. Na fanów czeka podwójne wydanie: z płytą CD na której znajdować się będą nagrania z koncertu w Monachium (listopad 1987 r.) oraz DVD z koncertem nagranym w Düsseldorfie (październik 1989 r.). Będzie też wersja winylowa: na dwóch płytach (limitowana pomarańczowa edycja) znajdą się wszystkie nagrania koncertowe, te które są na płycie CD i na DVD.

Po zakończeniu trasy "Death Or Glory" w zespole nastąpiły zmiany personalne. W związku z tym w 1991 roku grupa postanowiła wejść do studia i nagrać na nowo swoje największe przeboje z trzech pierwszych albumów. Rezultatem tej sesji nagraniowej było wydanie albumu "The First Years Of Piracy", który zakończył pierwszy rozdział kariery Running Wild.

"Ready For Boarding" i "The First Years Of Piracy" od wielu już lat nie są dostępne i ich reedycja umożliwi fanom na zapoznanie się z nośnikiem fizycznym tych nagrań w postaci CD, DVD i podwójnego, kolorowego winyla.

Obie płyty w nowych wydaniach dostępne będą od 27 maja. Z tej okazji zespół wypuścił nowe wideo do utworu "Prisoner of Our Time".

Wideo Running Wild - Prisoner Of Our Time (Live In Düsseldorf, Germany 1989)