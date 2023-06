Runespell po nagraniach albumu "Shores Of Náströnd"

Nowa płyta Runespell to zarazem pierwszy materiał grupy założonej przez grającego na gitarze wokalistę Nightwolfa, na którym usłyszymy perkusistę Basilyska (m.in. Nazxul, Temple Nightside i Pestilential Shadows) oraz klawiszowca Irrwychta (Grabunhold, Baxaxaxa).

Album "Shores Of Náströnd" będzie mieć swą premierę 11 sierpnia nakładem niemieckiej Iron Bonehead Productions. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz w edycji winylowej.



Piąty longplay tria z Antypodów pilotuje utwór "Mirrors Of The Dead", który możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Runespell - Mirrors Of The Dead

Na płycie "Shores Of Náströnd" znajdziemy sześć kompozycji. Oto ich lista:



1. "Mirrors Of The Dead"

2. "Elemental Fires"

3. "Spectres Of War"

4. "Unfurled Night"

5. "Shores Of Náströnd"

6. "Vigirdr Fields".