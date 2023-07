Podczas pandemii koronawirusa wokalistka zmieniła swój charakterystyczny kolor włosów początkowo na różowy blond, by później pokazywać się z całkiem jasną fryzurą. Ostagtecznie Joanna "Ruda" Lazer powróciła do ognistej czerwieni.

Teraz w teledysku do nowej piosenki "Dzika rzeka" możemy zobaczyć Rudą w wersji blond - wokalistka zaprezentowała się w peruce.

"Wiele wspaniałych artystycznych dusz zjawiło się na planie, dlatego pomimo mojej dysfunkcyjnej wtedy nogi daliśmy pięknie radę!" - napisała wokalistka Red Lips ( posłuchaj! ). Okazało się, że Ruda doznała poważnej kontuzji kolana.

"Najważniejsze! Moje kolano po rekonstrukcji miewa się coraz lepiej wiec możemy wracać do gry! Ale! Proszę o wyrozumiałość, gdyż 100% mocy muszę wycyrklować na 21.08" - dodała.

21 sierpnia grupa zaprezentuje się z nowym materiałem podczas festiwalu Top of the Top w Sopocie. Tam właśnie świętować będzie swoje 10-lecie.

"Dziś moim największym marzeniem jest zostanie mamą i głęboko wierzę, że to się w końcu uda. Z perspektywy czasu widzę, jak bardzo zmieniło to moją wrażliwość. Póki co przelewam ją w naszą muzykę" - zapowiada Ruda, której mąż Łukasz Lazer jest gitarzystą, kompozytorem i producentem Red Lips.



Kim jest Ruda z Red Lips?

Wokalistka ma na koncie udział w programach "Must Be The Music. Tylko muzyka" (półfinał pierwszej edycji z Red Lips), "Twoja twarz brzmi znajomo" (piąte miejsce w 10. odsłonie - 2018 r.) i "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (dziewiąta lokata w 10. edycji - 2019 r.).

W Polsacie występowała też w "Śpiewajmy razem. All Together Now" (jako jedna ze stu jurorów) i "Ninja Warrior Polska".

Dorobek płytowy Red Lips zamyka album "Ja wam zatańczę" z 2019 r. Statusem największego przeboju wciąż cieszy się tytułowa piosenka z debiutanckiego materiału "To co nam było" (2013), która ma ponad 37 mln odsłon.