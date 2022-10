Roxie Węgiel i "You Can Dance - Nowa generacja"

Roxie pierwszy raz pokazała się widzom jako 12-latka w programie "The Voice Kids". Nie dość, że wygrała ten program, to niedługo po tym odniosła kolejne zwycięstwo - na Eurowizji Junior. Życie artystki nabrało tempa.

W 2019 roku Węgiel wydała swój debiutancki album, zatytułowany jej imieniem i nazwiskiem. Do tej pory wystąpiła w jeszcze kilku programach telewizyjnych, a nawet udało się jej zostać współprowadzącą "You Can Dance - Nowa generacja".

Roxie Węgiel o TVP: "To nie dla mnie"

Młoda wokalistka zdradziła jednak, że zrezygnowała z prowadzenia programu tanecznego. "Ja w ogóle nie czułam się dobrze w roli prowadzącej. Podjęłam taką decyzję po programie. Jeżeli bym dostała taką propozycję, to na pewno nie będę chciała brać udziału, bo ja serio o wiele lepiej czuję się na scenie jako piosenkarka. Więc tak sobie pomyślałam, że jeśli by była taka opcja, to raczej bym odmówiła, bo raczej nie czułam tego" - stwierdziła.

"Oczywiście fajny format, super dzieciaki, ale scenariusz i gotowe teksty to nie dla mnie, ja wolę spontaniczność i zawsze cenię sobie bycie sobą" - dodała.

Roksana Węgiel o sławie: "Pracowałam cały czas"

Roxie w wywiadzie dla Pomponika wyjawiła też, że mimo swoich licznych sukcesów, jej droga do wielkiej kariery nie była usłana różami. "Pracowałam non-stop. Cały dzień, nieraz od godziny piątej do drugiej, trzeciej w nocy. 24 godziny na dobę prawie. Czasami nie miałam nawet dnia w miesiącu" - powiedziała Roksana Węgiel.

Wokalistka zaznaczyła, że w momencie, kiedy nie miała dla siebie ani chwili wytchnienia, czuła jak negatywnie wpływa to na jej zdrowie. Jej organizm był mocno przemęczony. "Organizm odreagowywał to, bo potrzebował regeneracji. A ja jestem osobą, która nie wie do końca kiedy powiedzieć 'stop'. Jak coś się dzieje, to chcę działać! Jestem ambitna i lubię to co robię, więc ciężko było mi znaleźć ten balans. Teraz jest już lepiej" - zakończyła Roxie.

