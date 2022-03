Roksana "Roxie" Węgiel swoją przygodę z muzyką zaczęła niecałe 4 lata temu, w 2018 roku. Jej debiut w talent show "The Voice Kids" zakończył się zwycięstwem Roksany, którą pokochała publiczność. Krótko po tym zwyciężyła w Eurowizji Junior 2018 i przyniosła chwałę polskiej reprezentacji. Aktualnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych wokalistek w Polsce.



Jeszcze niedawno obserwatorzy zarzucali jej, że wygląda na starszą, niż jest w rzeczywistości. Gwiazdka zapewnia jednak, że nie robi tego celowo.



Reklama

"Totalnie nie śpieszy mi się do dorosłości. Ten czas tak szybko ucieka. Pamiętam, jak będąc małą dziewczynką, mówiłam, że jeszcze tyle czasu do osiemnastki, a to już za półtora roku. Naprawdę bardzo szybko ten czas leci. Niektórzy mówią, że wyglądam na dużo starszą osobę, ale myślę, że telewizja też robi swoje, bo jednak wszystko w ekranie wygląda inaczej" - komentowała nastolatka jakiś czas temu w rozmowie z JastrząbPost.pl



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel o hejcie INTERIA.PL

Wokalistka opublikowała właśnie w Instagramie nowe zdjęcie, które pokazuje jak niebywałą metamorfozę popularna wokalistka. Młoda gwiazda zmienia się na naszych oczach. Wygląda na to, że zdjęcie zaskoczyło także Viki Gabor.

"Damnnn" - napisała w komentarzu autorka hitu "Superhero".

Wygląda na to, że gwiazdy kolegują się, choć niektóre media sugerowały, że dziewczyny mają ze sobą na pieńku.

Zdjęcie skomentował także Pawbeats - znany producent rapowy.

"Dobra dawaj robimy piosenki" - napisał. Nie dostał jednak publicznie żadnej odpowiedzi.

Instagram Post