Roxie Węgiel to bardzo młoda artystka, która już może pochwalić się wieloma sukcesami w branży muzycznej. Zasłynęła dzięki swoim występom w talent show TVP "The Voice Kids" oraz w konkursie Eurowizji Junior, który udało jej się zwyciężyć. Ma zaledwie 19 lat, a już podbija listy przebojów i największe sceny w całej Polsce.

Media śledzą życie prywatne Roxie Węgiel

O piosenkarce jest ostatnio głośno przede wszystkim poprzez kontrowersje, zachodzące w jej życiu prywatnym. Jej związek z producentem Kevinem Mglejem jest szeroko omawiany w mediach. Spekulacje odnośnie ich ślubu trwają w najlepsze. Wielu fanów chce wiedzieć jak najwięcej o życiu codziennym Roxie, przez co wokalistka stara się zaspokajać tę potrzebę w zdrowy sposób i na własnych zasadach.

Wokalistka pokazała, jak mieszka

Roxie Węgiel zaprosiła ekipę "Dzień dobry TVN" do swojego mieszkania. To pierwszy raz, kiedy pokazała publicznie swój stylowo urządzony apartament. Oprowadziła dziennikarza telewizji śniadaniowej po wszystkich pokojach oraz zakątkach i poopowiadała o tym, jak jej się mieszka w stumetrowym apartamencie.

Wokalistka mieszka w pokaźnym apartamencie wraz ze swoim partnerem Kevinem. W rozmowie z dziennikarzem TVN-u podkreśliła, że ważnym elementem wystroju wnętrz są dla niej kwiaty. W materiale wideo widać było, że na każdym kroku w mieszkaniu stoją wazony, wypełnione świeżymi kwiatami.

Apartament Roxie i Kevina ma 100 metrów

W mieszkaniu Roxie i Kevina salon połączony jest z kuchnią. W rogu pokoju codziennego stoi jasny narożnik, a na przeciwko niego szafka z telewizorem i głośnikami. Podłoga to jasne drewno. Z kolei kuchnia została urządzona w ciemniejszych kolorach. Roxie postawiła na matową czerń - blaty oraz sprzęty są właśnie w tym kolorze.

Łazienka w mieszkaniu Roxie również zachowana jest w kolorystyce czerni. Dodano do tego trochę bieli i szarości. W pomieszczeniu znajduje się wanna z szybą prysznicową oraz duże podświetlane lustro.

Do sypialni wchodzi się przez duże, rozsuwane drzwi. Roxie podkreśliła, że dzięki takiemu zastosowaniu jej ukochany może przyglądać się jej z gabinetu, w którym na co dzień pracuje. Znajduje się on bowiem tuż obok sypialni. Na ścianach pokoju wiszą nagrody za różnego rodzaju zasługi Kevina i Roxie.

Wnętrza prezentują się elegancko i nowocześnie, a za razem przytulnie. Z pewnością Roxie i Kevinowi żyje się w nich bardzo dobrze.