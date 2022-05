Rottenness przed premierą płyty "Violentopia"

"Violentopia", pierwszy od 11 lat longplay Rottenness, zmiksował Rob Caldwell (m.in. Cannibal Corpse, Municipal Waste, Devourment), masteringiem zaś zajął się Davide Billia w MK2 Recording Studio. Autorem okładki jest amerykański artysta Mark Cooper.

Nowa płyta grind / deathmetalowego zespołu dowodzonego przez meksykańskiego gitarzystę Jaleela Castillo, to zarazem zupełnie nowy rozdział w karierze Rottenness, w którego aktualnym składzie odnajdujemy - zwerbowanych w ostatnich latach - czterech muzyków z USA: perkusistę Matta Johnsona, grającego na basie wokalistę Karla Schmidta, gitarzystę Raya Nevisona oraz wokalistę Matthiasa "Matti Güey" Joyce'a.



Mało tego, choć nie zostało to bliżej sprecyzowane, na "Violentopii" usłyszymy licznych gości, w tym członków Pig Destroyer, Cephalic Carnage i Isolation In Infamy.

Poza autorskim materiałem - oscylującym wokół brutalnego death metalu z domieszkami grindu, slamu i oldskulowego ciężaru - na trzeciej płycie Rottenness znalazła się także przeróbka "Chinga Tu Madre" meksykańskiej grupy Molotov z pogranicza rocka, hip-hopu i heavy metalu.



Album "Violentopia" ujrzy światło dzienne już 20 maja nakładem Selfmadegod Records. Zasłużona wytwórnia z Białej Podlaskiej przygotowała wersję CD oraz odsłonę cyfrową.



Nowego singla "Gringocide" Rottenness możecie posłuchać poniżej:

Wideo ROTTENNESS - GRINGOCIDE [SINGLE] (2022) SW EXCLUSIVE

Oto program albumu "Violentopia":

1. "Intro - Tzompatli“

2. "Altered Cabrón"

3. "Tripping Corpse"

4. "Immersion In Trauma“

5. "Dragged Across Concrete"

6. "Paranoid Butcher... Nightmare Killing Spree"

7. "Muerte a los Conquistadores"

8. "Bitchmade At Birth"

9. "Violentopía"

10. "Napalm Meth"

11. "A Perpetual State Of Destruction"

12. "Gringocide"

13. "Chinga Tu Madre" (przeróbka Molotov).