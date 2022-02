"MOTOMAMI" zostało uznane za "jeden z najbardziej oczekiwanych albumów 2022 roku" przez wiele światowych mediów, w tym BBC, El País, NME, NYLON, Pitchfork, "TIME" i "Wall Street Journal". Rosalía ujawniła okładkę "MOTOMAMI" na swoim Instagramie.



Rosalía pokazała też nowy utwór i teledysk z "MOTOMAMI". "SAOKO" to olśniewający przykład ducha "MOTOMAMI" - wytrwałości i wdzięku, siły i wrażliwości, zaciekłej kobiecości i bezlitosnej, odważnej postawy. Kolorowy klip z kobiecym gangiem motocyklowym został wyreżyserowany przez Valentina Petita.

Reklama

Clip Rosalía SAOKO

"Nazwanie mojego następnego utworu 'SAOKO' i samplowanie Yankee i Wisin jest dla mnie najbardziej bezpośrednim hołdem, jaki mogę złożyć klasycznemu reggaetonowi, gatunkowi, który kocham i który był stałą i wielką inspiracją w całym projekcie 'MOTOMAMI'" - mówi Rosalía .

"Stworzyłam beat 'SAOKO' grając na pianinie w Electric Lady’s Studio B w Nowym Jorku, pamiętam, jakby to było wczoraj. Była noc i tworzenie tego rytmu wydawało się tak fajne, jak jazda Lambo. Potem dodałam kilka klasycznych bębnów reggaeton z biblioteki, którą NaisGai przysłał mi jakiś czas temu, co zresztą jest dla mnie czymś wyjątkowym, ponieważ ta biblioteka była przez długi czas przekazywana z pokolenia na pokolenie producentów" - dodaje.



Zdjęcie Rosalia / Sony Music / materiały prasowe

"Możecie zauważyć, że tekst krąży wokół tej samej koncepcji: transformacji. Każda fraza jest obrazem przemiany. Świętowanie transformacji, świętowanie zmian. Świętowanie, że zawsze jesteś sobą, nawet jeśli jesteś w ciągłej transformacji lub nawet, że jesteś sobą bardziej niż kiedykolwiek w chwili, w której się zmieniasz" - podsumowuje.

Rosalia na Open'er Festival 2019 1 / 23 Rosalia na Open'er Festival 2019 Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

Wcześniej Rosalía wydała "LA FAMA" z udziałem The Weeknd, utwór z przestrogą o ambicji i sławie, do której teledysk wyreżyserował Director X z udziałem Danny’ego Trejo. "LA FAMA" to pierwsza piosenka pochodząca z "MOTOMAMI".