74-letni gitarzysta udzielił wywiadu brytyjskiej gazecie "Mirror". W przededniu trasy wspomniał zmarłego w ubiegłym roku Charliego Wattsa. Ronnie Wood ponownie przyznał, że Watts przed śmiercią, w sierpniu 2021 roku, dał zespołowi błogosławieństwo na kontynuowanie koncertów z nowym perkusistą Stevem Jordanem.

Wood, który jest członkiem The Rolling Stones od 1975 roku stwierdził też, że próby z Jordanem wywołały u muzyków dziwne odczucia. "Ale mimo niepewności i smutku nie przestajemy działać. Tego właśnie by chciał. The Rolling Stones nie zatrzymują się" - dodaje gitarzysta.

Wypowiada się w podobnym tonie co pozostali muzycy - jego zdaniem pojawienie się Jordana dało im "nowego kopa". "Co dziwne, zakrawa to o magię, ale mogę powiedzieć, że zespół dostał teraz dodatkowy zastrzyk energii. To jest energia Charliego. Charlie żyje"

Pod koniec ubiegłego tygodnia muzycy zjawili się w Madrycie, a już 1 czerwca ruszy ich tam jubileuszowa trasa. Tylko w Interii będziecie mogli przeczytać relację z tego koncertu!

Gitarzysta sądzi, że The Rolling Stones muszą grać, by w trudnych i niepewnych czasach pomóc ludziom choć na chwilę zapomnieć o wszystkich złych rzeczach, jakie dzieją się na świecie.

"Ten świat czasem jest do bani, mówię o tym wszystkim, co się ostatnio dzieje. Myślę, że rozpoczynamy tę trasę, aby sprawić, że ludzie zapomną na kilka godzin o problemach, które tak bardzo nas przytłaczają". Powrót na scenę jest dla niego szczególnie emocjonalny, bo oprócz straty przyjaciela sam borykał się z problemami zdrowotnymi - podczas pandemii COVID-19 po raz kolejny zdiagnozowano u niego raka. Zaledwie trzy lata wcześniej, w 2017 roku, walczył z rakiem płuc.

"Przechodzę teraz przez wiele problemów, ale żeby wrócić do zdrowia musisz o tym zapomnieć.. A oddając to w ręce siły wyższej, to magiczna rzecz" - mówił w 2021 roku.

The Rolling Stones znowu w trasie

Stonesi zagrają także m.in. w Liverpoolu (Anfield), pojawią się tam pierwszy raz od 1971 roku. Oprócz tego dwa razy wystąpią w londyńskim Hyde Parku, między koncertami Duran Duran, Pearl Jam, Adele oraz Eltona Johna. Podczas "SIXTY" odwiedzą w sumie 13 miast. Najbliżej Polski można ich zobaczyć w Wiedniu i Monachium.

"Wybaczcie, że musieliście wszyscy żyć w niepewności, ale to koniec czekania" - zapowiedział trasę Keith Richards. "Zawsze mówiłem, że najlepszym miejscem dla rock and rolla jest bycie na scenie ze Stonesami, a ten rok jest bardzo wyjątkowy. Nie mogę się doczekać prób z Mickiem i Ronniem oraz kilkoma przyjaciółmi, koła się kręcą, do zobaczenia wkrótce" - kontynuuje gitarzysta The Rolling Stones.

Ronnie Wood dodał: "Kiedy patrzę na morze ludzi, gdy gramy w Europie, jedyne, co widzę, to uśmiechy. To pokrzepiające i cieszę się, że uszczęśliwiamy ludzi za każdym razem, gdy gramy na żywo. Nie mogę się doczekać, kiedy wejdziemy z chłopakami na tę zupełnie nową scenę i będziemy się dobrze bawić."

Wideo Rolling Stones LIVE - "Let's Spend The Night Together" TOTP '67

Grupa zagra 14 koncertów w Europie Kontynentalnej i Wielkiej Brytanii.

1 czerwca - Madryt, Stadion Wanda Metropolitano, Hiszpania

5 czerwca - Monachium, Stadion Olimpijski, Niemcy

9 czerwca - Liverpool, stadion Anfield, Wielka Brytania

13 czerwca - Amsterdam, Johan Cruijff Arena, Holandia

17 czerwca - Berno, Stadion Wankdorf, Szwajcaria

21 czerwca - Mediolan, Stadion San Siro, Włochy

25 czerwca - Londyn, Hyde Park, Wielka Brytania

3 lipca - Londyn, Hyde Park, Wielka Brytania

11 lipca - Bruksela, Stadion Króla Baudouina, Belgia

15 lipca - Wiedeń, Stadion Ernst Happel, Austria

19 lipca - Lyon, Stadion Groupama, Francja

23 lipca - Paryż, Hipodrom Paryż, Francja

27 lipca - Gelsenkirchen, Veltins Arena, Niemcy

31 lipca - Stockholm, Friends Arena, Szwecja.

Wideo The Rolling Stones - Ride 'Em On Down

Występy w Hyde Parku są dla The Rolling Stones nieodłącznym elementem kariery. Ich słynny koncert z 1969 roku, krótko po śmierci Briana Jonesa, obejrzało wówczas od 250 tysięcy do pół miliona osób. Odtąd zagrali tam tylko raz - w 2013 roku. Jim King, dyrektor generalny ds. europejskich festiwali w AEG Presents, powiedział: "Kiedykolwiek wspomina się o Hyde Parku, nie sposób nie pomyśleć o The Rolling Stones. Dwa wieczory 25 czerwca i 3 lipca zamykają niesamowity line-up BST Hyde Park 2022, ale nikt nie daje takiego czadu jak Stonesi, kiedy są na swojej własnej murawie w Londynie".