Grupa The Ronettes swymi melodyjnymi i wpadającymi w ucho utworami zapoczątkowała erę żeńskich zespołów wykonujących muzykę pop. Zyskała dużą popularność nie tylko w USA, ale i w Europie.

Szczególną popularność zyskała piosenka "Be May Baby", którą wykorzystał m. in. reżyser Martin Scorcese w swoim filmie z 1973 r. "Ulice nędzy" (Mean Streets).

Artystki odbyły tournee m. in. w Wielkiej Brytanii razem z zespołem The Rolling Stones i zaprzyjaźniły się z członkami zespołu The Beatles. Grupa rozpadła się w 1967 r.

Reklama

Wideo 𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐨𝐧𝐞𝐭𝐭𝐞𝐬 - 𝐁𝐞 𝐌𝐲 𝐁𝐚𝐛𝐲 - 𝐥𝐢𝐯𝐞 [𝐇𝐐]

W 1963 r. grupa poznała producenta Phila Spectora, twórcy słynnej ściany dźwięku, wykorzystywanej później w nagraniach m.in. The Beatles. To właśnie Spector został producentem (i współtwórcą niemal całego materiału) na debiutancką płytę "Presenting the Fabolous Ronettes Featurning Veronica" (1964).

Phil Spector chciał podpisać kontrakt jedynie z Ronnie (wówczas posługiwała się prawdziwym imieniem i nazwiskiem Veronica Bennett), ale jej matka postawiła sprawę jednoznacznie - albo umowę sygnuje cały zespół, albo nikt. Jeszcze przed premierą pierwszego albumu The Ronettes w Wielkiej Brytanii poznały muzyków The Beatles i The Rolling Stones, a Ronnie przeżyła krótkie romanse z Johnem Lennonem i Keithem Richardsem. Po pewnym czasie wokalistka stawała się coraz bliższa Spectorowi, aż w końcu zamieszkali razem.

Wideo The Ronettes - Baby, I Love You (Official Audio)

Ponieważ producent nie chciał, by Ronnie zdobyła popularność, przestał się przykładać do dbania o interesy The Ronettes. Spector do tego stopnia był zazdrosny, że zmusił Ronnie do zostania z nim w Kalifornii, gdy grupa w 1966 roku otwierała koncerty The Beatles w USA. Kilka miesięcy później grupa rozpadła się - wówczas Ronnie oficjalnie poślubiła Phila Spectora, choć ich związek trudno nazwać udanym.

Wideo The Ronettes - Walking In The Rain (Official Audio)

W swojej autobiografii wokalistka ujawniła, że Phil Spector zmuszał ją do oglądania filmu "Obywatel Kane", wypominając jej, że bez niego Ronnie byłaby nikim. Poza tym producent zamykał ją w domu, chował buty (żeby nie mogła wyjść) i groził jej śmiercią. W końcu wokalistka uciekła od męża tyrana, a w 1972 roku złożyła pozew o rozwód (ostatecznie orzeczono go dwa lata później).

"Mogę jedynie powiedzieć, że gdybym wówczas nie odeszła, to bym tam umarła" - mówiła po latach.



Phil Spector zmarł 16 stycznia 2021 r. w wieku 81 lat w więzieniu, gdzie odsiadywał wyrok dożywocia za morderstwo.