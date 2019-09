Romuald Lipko trafił do szpitala. Powrót Budki Suflera zagrożony?

Romuald Lipko ponownie trafił do szpitala. Jak informuje "Super Express" lider Budki Suflera ponownie musiał rozpocząć leczenie. To stawia jesienną trasę zespołu pod znakiem zapytania.

Romuald Lipko trafił do szpitala /Tricolors / East News

Przypomnijmy, że na początku lipca tego roku Romuald Lipko na oficjalnej stronie Budki Suflera poinformował, że walczy z rakiem wątroby.

"Romek Lipko, jeden z najważniejszych twórców Polskiej muzyki rozrywkowej ostatniego półwiecza, kreator drogi muzycznej Budki Suflera, nasz przyjaciel, walczy z chorobą nowotworową" - pojawił się komunikat.

Muzyk trafił do kliniki w Magdeburgu, gdzie przeszedł operację wycięcia nowotworu.

"To jedyne miejsce na świecie, gdzie podejmuje się walkę z tego typu nowotworami. W Lublinie, Kazimierzu, Warszawie i Magdeburgu byliśmy z nim w stałym kontakcie. Przedwczoraj wróciliśmy z niemieckiej kliniki. Nie nam muzykom relacjonować działania medycyny na najwyższym poziomie, ale zrozumieliśmy jedno. Jest realna szansa zwycięstwa w tej jakże trudnej walce, a stan ducha naszego kolegi jest czynnikiem niezwykle ważnym" - informowali w tamtym czasie muzycy grupy.

W ostatnim czasie stan Lipki uległ znacznej poprawie, a sam zainteresowany twierdził, że wszystko jest w porządku.

"Czuję się świetnie. Jestem uśmiechnięty, nic mnie nie boli, choroba, która zrobiła we mnie dużo popłochu i zmobilizowała mnie do szybkiego działania, póki co jest zażegnana, zaleczona. Mogę powiedzieć, że jestem gotowy do służby" - opowiadał "Super Expressowi.

Teraz jednak - według informacji "SE" - muzyk trafił do jednego z warszawskich szpitali. "Romek odebrał telefon ze szpitala. Lekarz natychmiast kazał mu przyjechać" - miał powiedzieć tabloidowi przyjaciel artysty.

Nawrót choroby Lipki sprawia, że pod znakiem zapytania stanęła reaktywacja Budki Suflera i jesienne trasa koncertowa zespołu.

Grupa w składzie już bez Krzysztofa Cugowskiego (zastąpił go Robert Żarczyński) na jesień zaplanowanych ma siedem koncertów w największych halach w Polsce. Rozpoczęła też prace nad nową płytą.