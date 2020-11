Romuald Lipko, Marie Fredriksson, Krzysztof Penderecki, Ewa Demarczyk i inni. Oni zmarli w ostatnich 12 miesiącach

W ciągu ostatnich 12 miesięcy pożegnaliśmy m.in. wielkie gwiazdy muzyki. O nich szczególnie pamiętamy 1 listopada.

Ewa Demarczyk na Festiwalu w Sopocie (1970) /Aleksander Jałosiński / Agencja FORUM

Listopad 2019:

2.11 - Marie Laforet, francuska piosenkarka i aktorka - miała 80 lat.

Grudzień 2019:

9.12 - Marie Fredriksson, wokalistka szwedzkiej grupy Roxette - miała 61 lat.

26.12 - Jerry Herman, amerykański kompozytor i autor tekstów piosenek autor m.in musicalu "Hello, Dolly!" (1964) - miał 88 lat.

Styczeń 2020:

12.01 - Barbara Dunin-Kurtycz, piosenkarka, występująca w duecie z mężem Zbigniewem Kurtyczem - śpiewali m.in. "Żeby się ludzie kochali" - miała 76 lat.

Luty 2020:

6.02 - Romuald Lipko, kompozytor i multiinstrumentalista, współzałożyciel i autor wielu przebojów zespołu Budka Suflera - miał 69 lat.

19.02 - Wanda Narkiewicz-Jodko, wokalistka, członkini zespołów Alibabki i Partita - miała 76 lat.

Marzec 2020:

20.03 - Kenny Rogers, amerykański aktor, piosenkarz country, kompozytor, autor tekstów piosenek, a także fotograf krajobrazów - miał 81 lat.

28.03 - Winicjusz Chróst, gitarzysta, multiinstrumentalista, kompozytor i realizator nagrań - miał 67 lat.

29.03 - Krzysztof Penderecki, kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny. Przedstawiciel polskiej szkoły kompozytorskiej lat sześćdziesiątych XX wieku. Profesor i rektor Akademii Muzycznej w Krakowie - miał 86 lat.



Kwiecień 2020:

1.04 - Ellis Marsalis, amerykański pianista jazzowy, zmarł wskutek COVID-19 - miał 85 lat.

1.04 - Adam Schlesinger, amerykański muzyk, zdobywca nagród Emmy i Grammy, zmarł wskutek COVID-19 - miał 52 lata.

3.04 - Bill Withers, amerykański piosenkarz, wykonawca piosenki "Ain't No Sunshine" - miał 81 lat.

8.04 - Andrzej Adamiak, gitarzysta basowy, wokalista, kompozytor i autor tekstów. Współzałożyciel, lider i frontman zespołu Rezerwat - miał 60 lat.

16.04 - Christophe (Daniel Bevilacqua), francuski piosenkarz, zmarł wskutek COVID-19 - miał 74 lat.

30.04 - Oscar Chavez, meksykański piosenkarz i aktor, zmarł wskutek COVID-19 - miał 85 lat.

Maj 2020:

9.05 - Little Richard (Richard Wayne Penniman), amerykański muzyk i piosenkarz, jeden z pionierów rock and rolla - miał 87 lat.

12.05 - Astrid Kirchherr, niemiecka fotografka, robiła zdjęcia muzykom The Beatles na początku ich kariery - miała 81 lat.

24.05 - Jimmy Cobb, amerykański perkusista jazzowy - miał 91 lat.

Czerwiec 2020:

8.06 - Bonnie Pointer, amerykańska piosenkarka - miała 69 lat.

18.06 - Vera Lynn, brytyjska piosenkarka - miała 103 lata.

29.06 - John Mandel, amerykański kompozytor popularnych piosenek, jazzu i muzyki filmowej (m.in. "Zbieg z Alcatraz", "MASH", "Werdykt") - miał 94 lata.

Lipiec 2020:

6.07 - Ennio Morricone, włoski kompozytor i dyrygent, autor muzyki do ponad 500 filmów, laureat dwóch Oscarów - miał 91 lat.

12.07 - Benjamin Keough, wnuk Elvisa Presleya - miał 27 lat.

14.07 - J.J.Lionel, belgijski piosenkarz, znany m.in. z piosenki "Kaczuszki" ("La danse des Canards") - miał 72 lata.

25.07 - Bernard Ładysz, śpiewak operowy (bas-baryton), aktor i żołnierz - miał 98 lat.

25.07 - Peter Green, angielski muzyk, współzałożyciel grupy Fleetwood Mac - miał 73 lata

27.07 - Michał "Gier" Giercuszkiewicz, perkusista grup muzycznych Apogeum, Dżem, Kwadrat, Bezdomne Psy, sporadycznie grający z SBB i Krzakiem - miał 65 lat.

Sierpień 2020:



11.08 - Trini Lopez, amerykański piosenkarz i gitarzysta - miał 83 lata.

14.08 - Ewa Demarczyk, aktorka, piosenkarka - prekursorka piosenki aktorskiej w Polsce - miała 79 lat.

20.08 - Piotr Szczepanik, piosenkarz, gitarzysta, aktor wykonawca ballad o miłości - miał 78 lat.

Wrzesień 2020:

9.09 - Gienek Loska, białorusko-polski wokalista, kompozytor i gitarzysta - miał 45 lat.

9.09 - Ronald "Khalis" Bell, amerykański muzyk, wokalista grupy Kool & the Gang - miał 68 lat.

15.09 - Jan Krenz, kompozytor i dyrygent - miał 94 lata.

17.09 - Hanna Rek-Wyrobek, piosenkarka, śpiewająca m.in. przebój lat 60. "Gdy mi ciebie zabraknie" - miała 83 lata.

19.09 - Lee Keslake, brytyjski muzyk, perkusista grupy Uriah Heep i zespołu Ozzy'ego Osbourne'a - miał 73 lata.

23.09 - Juliette Gréco, francuska piosenkarka i aktorka - miała 93 lata.

29.09 - Mac Davis, amerykański muzyk, autor m.in. piosenek Elvisa Presleya - miał 78 lat.

Październik 2020:

6.10 - Eddie Van Halen, amerykański gitarzysta i założyciel zespołu hardrockowego Van Halen - miał 65 lat.

8.10 - Mohammad Reza Szadżarian, irański mistrz klasycznego śpiewu perskiego - miał 80 lat.

11.10 - Paweł Rozwadowski "Kelner", wokalista i autor tekstów, członek zespołów Fornit (1978-80), Deuter (1980-89) i Izrael (1983-84) - miał 58 lat.

15.10 - Gordon Haskell, angielski muzyk, kompozytor i wokalista - miał 74 lata.

28.10 - Wanda Polańska, śpiewaczka primadonna Operetki Warszawskiej (1963-78) - miała 89 lat.

29.10 - Alexander Vedernikov, rosyjski dyrygent, b. dyrektor muzyczny Teatru Bolszoj (2001-09), zmarł wskutek COVID-19 - miał 56 lat.

30.10 - Agnieszka Fatyga, aktorka teatralna i telewizyjna, śpiewaczka i pianistka - miała 62 lata.