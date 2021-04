Roman Wróblewski z nowym albumem. Premiera "3:47 am"

Roman Wróblewski stworzył debiutancki album fortepianowy o tytule "3:47 am". "Czasami najlepsze pomysły to takie, które nam się po prostu przytrafiają. Pojawiają się jakby znikąd, powstają w umyśle w sposób tajemniczy, niemal magiczny. To tak, jakby twoja świadomość wypchnęła je na powierzchnię z powodów, których nie potrafisz do końca określić, ale jednocześnie jesteś zmuszony nadać tym ideom życie i kształt" - mówi pianista.

Reklama

Roman Wróblewski przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Tytuł albumu, "3:47 am", jest nawiązaniem do twórczych momentów. 3:47 to pora dnia, w której prawie wszyscy śpią - za wcześnie, by wstać, za późno, by nie odpoczywać - ale to także czas, jak mówi muzyk, kiedy pozbawione snu natchnienie najsilniej go pochłaniało.

Reklama

Podczas ataków bezsenności wstawał w środku nocy, siadał przy swoim fortepianie i szkicował melodie. Nie było w tym żadnej wielkiej intencji, żadnego wielkiego planu czy pomysłu, ale wkrótce proces ten zaczął żyć własnym życiem. Te nocne szkice przerodziły się w kompozycje, kompozycje zaczęły się rozmnażać i wkrótce stało się jasne, że powstaje album, o którym zawsze marzył.



Jako artysta i kompozytor zasymilował i włączył do swojej pracy zarówno radości, jak i traumatyczne przeżycia. Przekazywanie emocji i uczuć za pomocą fortepianu wymaga czegoś więcej niż tylko umiejętności technicznych, wymaga głębi i zrozumienia, a na albumie "3:47 am" zdolność pianisty do tego lśni i jest wszechobecna.

Album promowały m.in. single "Jump", "Into Shadow" i "Big Hug". "Jump" maluje obraz uczuć związanych z podjęciem skoku pełnego wiary i potrzebą zaufania wszechświatowi, by pomógł pokonać wewnętrzne lęki, "Into Shadow" czerpie z doświadczenia uzależnienia i autodestrukcyjnej siły, z jaką może ono władać człowiekiem, z kolei najnowszy utwór "Big Hug" ubolewa nad efektami ubocznymi pandemii i nad tym, jak oddalenie społeczne sprawiło, że prosta czynność obejmowania się nawzajem stała się problematyczna.



Clip Roman Wróblewski Into Shadow

Teledysk został wyprodukowany w postindustrialnej przestrzeni parku przemysłowego Companhia União Fabril (CUF) w Barreiro, w Portugalii. Proces przygotowań wraz ze zdjęciami trwał ponad rok i był dwukrotnie przerywany przez ograniczenia, spowodowane panującą pandemią Covid-19. Za choreografię odpowiada Lucília Raimundo - urodzona w Mozambiku tancerka i choreografka, która od ponad 15 lat współpracuje z wieloma teatrami w Portugalii i Europie.

Drugą tancerką występująca w wideoklipie jest Carolina Carloto, utalentowana portugalska artystka młodego pokolenia. Początkowo ruchy oraz gesty miały opowiadać o miłości i lęku przed utratą kogoś bliskiego. Jednakże wraz z procesem rozprzestrzeniania się Covid-19, a co za tym idzie coraz większymi restrykcjami związanymi z zachowaniem dystansu społecznego oraz narastającą niepewnością, pomysł na choreografię naturalnie ewoluował do opowieści o wyjątkowości czasów, w których żyjemy.

Clip Roman Wróblewski Big Hug

Reżyserią oraz zdjęciami zajął się Andre Abrantini, portugalski reżyser, który jest także autorem drugiego wideo klipu do muzyki Romana Wróblewskiego pod tytułem "Jump". Premiera albumu "3:47 am" przypadła na 7 kwietnia.