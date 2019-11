Roksana Węgiel: Zobacz teledysk "Potrafisz". Fani zachwyceni nową piosenką Polki

Do sieci trafił właśnie teledysk "Potrafisz" - to kolejna zapowiedź limitowanej reedycji debiutanckiej płyty Roksany Węgiel.

Roksana Węgiel prezentuje nowy teledysk /Dave Hogan /Getty Images

W przyszły piątek (15 listopada) do sklepów trafi limitowana specjalna edycja debiutanckiej płyty Roksany Węgiel.

Roksana Węgiel na gali MTV EMA 2019 1 / 6 Roksana Węgiel podczas gali MTV EMA 2019 w Sewilli Źródło: Getty Images Autor: Andreas Rentz udostępnij

Reklama

Na wznowieniu znajdzie się łącznie 17 utworów, a wśród nich takie przeboje jak "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest, jak jest", "Lay Low", "Żyj", czy "Obiecuję", których teledyski w serwisie YouTube osiągnęły blisko 100 milionów wyświetleń.

Wydany pierwotnie w czerwcu debiut laureatki Eurowizji Junior 2018 i zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids" dwa miesiące po premierze pokrył się złotem.

Reedycja płyty zostanie wydana w nowym, wydaniu typu clamshell. Znajdzie się w nim bransoletka oraz premierowe cztery utwory.

Wideo Plejada gwiazd na gali rozdania nagród MTV Europe Music Awards 2019. Kto zachwycił stylizacją? (Associated Press/x-news)

Trzy z nowych piosenek zaśpiewane zostały w języku angielskim - poznaliśmy już utwór "Half Of My Heart". Z kolei 15 listopada, w dniu premiery reedycji, do sieci trafi kolejny międzynarodowy singel.



Clip Roksana Węgiel Half Of My Heart

Sprawdź tekst i polskie tłumaczenie "Half of My Heart" w serwisie Teksciory.pl!

Teraz 14-latka prezentuje polski singel "Potrafisz".

Autorami nagrania są Clara Mae, Cassandra Stroberg, George Tizzard, Rick Parkhouse, James Birt i Juliusz Kamil.

"Mega, kolejny sztosik", "Roxie, rozwalasz cały internet", "Boziu, z teledyskiem to jest cudowne", "jesteś najlepsza!", "petarda jak zawsze", "rozwaliłaś system kochana" - zachwycają się internauci w komentarzach, a po godzinie od premiery teledysk miał już kilkanaście tysięcy odsłon.



Clip Roksana Węgiel Potrafisz

Sprawdź tekst piosenki "Potrafisz" w serwisie Teksciory.pl!

Kolorowy teledysk wyreżyserował Maciej Puczyński.

Roksana Węgiel wkrótce będzie mogła sprawdzić się w też nowej roli - będzie prowadzącą tegoroczną edycję Eurowizji Junior, która odbędzie się 24 listopada w Gliwicach. Węgiel triumfowała w konkursie w poprzednim roku.