Roksana Węgiel: Zobacz teledysk "MVP". Będzie światowy hit?

W dniu premiery poszerzonej reedycji debiutanckiej płyty Roksany Węgiel do sieci trafił nowy teledysk 14-letniej wokalistki - "MVP".

W piątek 15 listopada do sklepów trafiła limitowana specjalna edycja debiutanckiej płyty Roksany Węgiel.

Na wznowieniu znalazło się łącznie 17 utworów, a wśród nich takie przeboje jak "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest, jak jest", "Lay Low", "Żyj", czy "Obiecuję". Dotychczasowa liczba streamów katalogu Roxie przekroczyła 120 mln.



Wydany pierwotnie w czerwcu debiut laureatki Eurowizji Junior 2018 i zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids" dwa miesiące po premierze pokrył się złotem.

Reedycja płyty zostanie wydana w nowym, wydaniu typu clamshell. Znajdzie się w nim bransoletka oraz premierowe cztery utwory ("Half Of My Heart", "True", "MVP", "Cisza"), trzy z nich zaśpiewane zostały w języku angielskim.

Teraz 14-latka prezentuje teledysk "MVP".

"MVP" to skrót od "Most Valuable Player" - "najbardziej wartościowy gracz". Roxie w swoim najnowszym singlu przypomina, jak ważna jest pewność siebie oraz że każdy powinien myśleć o sobie w kategorii MVP.

Autorami utworu są Steve Manovski (Sigala, Jason Derulo, Cheat Codes, Sofia Reyes) oraz Jenson Vaughan (Madonna, Britney Spears, Kygo, Ellie Goulding, OMI, Becky Hill).

Roksana Węgiel wkrótce będzie mogła sprawdzić się w też nowej roli - będzie prowadzącą tegoroczną edycję Eurowizji Junior, która odbędzie się 24 listopada w Gliwicach. Węgiel triumfowała w konkursie w poprzednim roku.