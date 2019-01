Roksana Węgiel zaczynała w teledysku disco polo ("Mam obsesję" Rompey)

Ponad 420 tys. odsłon ma opublikowany w czerwcu 2015 r. teledysk "Mam obsesję" discopolowej grupy Rompey. Okazało się, że gościnnie wystąpiła w nim Roksana Węgiel, zwyciężczyni Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018.

10-letnia Roksana Węgiel w teledysku "Mam obsesję" Rompey /

Roksana Węgiel jako 8-letnia dziewczynka zaczęła uczęszczać na lekcje śpiewu, a niedługo później dołączyła do parafialnej scholi dziecięcej. W 2013 roku rozpoczęła także współpracę z Jasielskim Domem Kultury. Niedługo później - z niemałym zresztą powodzeniem - zaczęła brać udział w konkursach piosenki.

Szersza publiczność Roksanę na początku 2018 roku, gdy młoda wokalistka pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids".

Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę, która zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce.

"Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak.

Już po pierwszych słowach piosenki swoje fotele obrócili Dawid Kwiatkowski oraz Baron z Tomsonem. Błyskawicznie w ich ślady poszła Edyta Górniak - przekonanie do siebie wszystkich trenerów zajęło 12-latce raptem 24 sekundy!

Walka o Roksanę była zacięta, a Dawid Kwiatkowski już wtedy przewidywał, że wokalistka dojdzie do finału. Górniak zaproponowała dziewczynce wspólne wykonanie przeboju "Aleją gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej. Ten duet sprawił, że Roksana ostatecznie dołączyła do drużyny Edyty.

W kolejnym etapie (bitwy) zaśpiewała "Wrecking Ball" Miley Cyrys i bez problemów awansowała do finału.

Tam rozpoczęła od "Purple Rain" Prince'a, a następnie "To nie ja" swojej trenerki i mentorki oraz autorski singel "Żyj". Decyzją widzów TVP to właśnie Roksana została pierwszą laureatką "The Voice Kids". W nagrodę otrzymała 40 tys. zł i kontrakt płytowy.

13-letnia mieszkanka Jasła została wybrana polską reprezentantką na Konkurs Piosenki Eurowizja Junior. 25 listopada 2018 r. w Mińsku na Białorusi z piosenką "Anyone I Want To Be" zdobyła najwięcej punktów i jako pierwsza Polka wygrała ten konkurs.

Na fali popularności nastolatka wystąpiła też jako jedna z gwiazd Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem.

Okazało się, że Roksana Węgiel pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako... aktorka. W czerwcu 2015 r. do sieci trafił teledysk "Mam obsesję" discopolowej grupy Rompey.

"Znamy się dobrze z rodziną Roksany. Kiedyś, gdy szukaliśmy postaci do teledysku, pomyśleliśmy o Roxie. Zapytaliśmy, zgodziła się. Ot. cała historia. (...) Wiedzieliśmy, że z jej talentem zajdzie naprawdę daleko. Teraz to dopiero początek jej szczytów" - powiedział serwisowi disco-polo.info wokalista zespołu Rompey.