Roksana Węgiel z nową piosenką. Kiedy premiera utworu "Korona"?

Roksana Węgiel, jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia, zapowiada nową piosenkę. Utwór nosi tytuł "Korona".

Roksana Węgiel przygotowała nowy materiał AKPA

Reklama

Kariera Roksany Węgiel rozwija się bardzo szybko, a młoda wokalistka ma już duże grono oddanych fanów.

Reklama

11 czerwca piosenkarka opublikuje swoją kolejną piosenkę pod tytułem "Korona".



"Niesamowite, że w ciągu roku to słowo zyskało nowe, podwójne znaczenie. Nie usłyszymy tu jednak o pandemii, która przychodzi nam do głowy jako pierwsza i wszyscy jesteśmy tym tematem zmęczeni" - czytamy w zapowiedzi.



"To piosenka o wewnętrznej przemianie, niesłabnącej motywacji i sile, mimo coraz to nowych przeciwności. Być może manifest to za duże słowo, ale to zdecydowanie opowieść o tym, jak ważna jest relacja ze sobą, bez oglądania się na to co mówią i myślą o nas inni. Nie ma chyba nikogo kto by się nie zgodził, że wszystko co widzą i wiedzą o nas ludzie, to tylko mały kawałek, urywek całej historii" - tak wokalistka przedstawia nowy utwór.



Autorami utworu są: Monika Wydrzyńska (tekst), Roksana Węgiel (tekst), Piotr Walicki (tekst i muzyka).



Roksana Węgiel na gali MTV EMA 2019 1 / 6 Roksana Węgiel podczas gali MTV EMA 2019 w Sewilli Źródło: Getty Images Autor: Andreas Rentz udostępnij

Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel dzięki pierwszej edycji "The Voice Kids". Jesienią 2017 r. 12-letnia wówczas wokalistka pojawiła się w programie TVP2. Podczas przesłuchań w ciemno zachwyciła jurorów śpiewając przebój "Halo" Beyonce. Trafiła pod skrzydła Edyty Górniak, która doprowadziła ją do zwycięstwa w show.



We wrześniu 2018 r. - już po sukcesie pierwszych singli "Żyj" i "Obiecuję" - Roksana została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior. W Mińsku na Białorusi w konkursie zaśpiewała piosenkę "Anyone I Want to Be", stając się pierwszą laureatką z naszego kraju.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel i jej początki w show-biznesie. Interia.tv

W błyskawicznym tempie stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku, a rok później również nominację w kategorii album roku - pop.



Płyta "Roksana Węgiel" w marcu 2020 r. pokryła się platyną za sprzedaż ponad 30 tysięcy egzemplarzy, a status przebojów uzyskały piosenki "Żyj", "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Dobrze jest, jak jest". Wersja deluxe została poszerzona o utwory "MVP", "True", "Half of My Heart" i "Cisza".