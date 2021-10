W programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" pozostało już tylko pięć par.

"Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" - kiedy odcinek? Gdzie oglądać?

O Kryształową Kulę rywalizują: Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz, Łukasz "Juras" Jurkowski i Wiktoria Omyła, Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Rafał Maserak, Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz oraz Sylwia Bomba i Jacek Jeschke.

Kolejny odcinek zobaczymy w poniedziałek o godz. 20:05 w Polsacie.

ABBA - największe przeboje szwedzkiej grupy

Tym razem na parkiecie zatańczą do nieśmiertelnych przebojów grupy ABBA z lat 70.

Kajra i Rafał Maserak zaprezentują tango do piosenki "Voulez - Vous". Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz zatańczą swing przy dźwiękach "Honey, honey". Juras i Wiktoria Omyła pokażą cha cha cha do "Mamma Mia". Piotr Mróz i Hania Żudziewicz zatańczą paso doble do "Gimme, gimme, gimme", a Sylwia Bomba i Jacek - sambę do "Dancing Queen".

Na tym jednak nie koniec pokazów tanecznych umiejętności, bo ostatnio uczestnicy prezentują po dwie choreografie.

Dodajmy, że 5 listopada ukaże się nowa płyta grupy ABBA - "Voyage" będzie zawierać 10 nowych utworów. Dwa single "I Still Have Faith in You" ( sprawdź! ) i "Don't Shut Me Down" ( sprawdź! ) są już dostępne do odsłuchania w internecie. Będzie to pierwszy materiał szwedzkiej formacji od "The Visitors" z 1981 r.

Clip Abba I Still Have Faith In You

Roksana Węgiel gościem w "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami"

W poniedziałkowym odcinku programu Polsatu gościem będzie Roksana Węgiel. 16-letnia obecnie wokalistka promuje piosenkę "Korona", która ma rozpocząć nowy etap w jej karierze.

Roksana swoją przygodę z muzyką zaczęła w 2018 roku. Jej debiut w talent show "The Voice Kids" zakończył się zwycięstwem młodej wokalistki, którą pokochała publiczność. Krótko po tym zwyciężyła w Eurowizji Junior 2018 i przyniosła chwałę polskiej reprezentacji ( sprawdź! ). Aktualnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych wykonawczyń w Polsce ( zobacz nowy klip! ).