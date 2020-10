Roksana Węgiel ujawnia swoje "Tajemnice". Kto wspiera ją w teledysku do filmu "Tajemniczy ogród"?

Do sieci trafił najnowszy teledysk Roksany Węgiel. W piosence "Tajemnice" do filmu "Tajemniczy ogród" razem z nią pojawił się producent Pawbeats.

Roksana Węgiel w teledysku "Tajemnice" /

"Delikatny, dziewczęcy, wzruszający klip inny niż dotychczasowe teledyski Roksany pokazuje po raz kolejny jej niesamowity talent wokalny i aktorski" - czytamy w opisie do piosenki "Tajemnice", w której Roksanie Węgiel towarzyszy autor muzyki Pawbeats (tekst to wspólne dzieło Roksany, Pawbeatsa i Bartosza Zimińskiego).

Clip Roksana Węgiel Tajemnice - ft. Pawbeats (piosenka promująca film "Tajemniczy Ogród")

Reklama

Utwór promuje najnowszą adaptację "Tajemniczego ogrodu". W polskiej wersji językowej występują m.in. wspomniana Roksana Węgiel, Wojciech Malajkat, Borys Wiciński, Antoni Scardina i Renata Berger.

"Ogromnie się cieszę, że w końcu mogę się tym z Wami podzielić..." - napisała na Instagramie 15-letnia wokalistka, dopytując fanów o wrażenia po premierze piosenki.



"Jedna z najpiękniejszych baśni wszech czasów po raz kolejny trafia na wielki ekran. Gdy dziesięcioletnia osierocona Mary przybywa do tajemniczej posiadłości w Yorkshire, by zamieszkać ze swym unikającym ludzi wujem i jego bardzo zasadniczą gospodynią, nie może nawet podejrzewać, że właśnie zaczyna się najbardziej niezwykła przygoda jej życia. Mimo surowych zakazów, Mary zaczyna poznawać ukryte zakątki posiadłości, by wkrótce trafić na fantastyczny i ogromny ogród. To tu, wraz z miejscowymi chłopcami Dickonem i Colinem oraz bezpańskim, uroczym psiskiem, dziewczynka odkryje moc wyobraźni, przyjaźni i odwagi" - podkreśla w swoich materiałach dystrybutor.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel i jej początki w show-biznesie. Interia.tv

W oryginalnej wersji wystąpili m.in. Colin Firth, Julie Walters i Dixie Egerickx. Za reżyserię odpowiada Marc Munden (film "Znamię Kaina", seriale "Utopia" i "National Treasure"), a jednym z producentów jest David Heyman, stojący za sukcesami m.in. cyklu o Harrym Potterze i "Fantastycznymi zwierzętami".

Nowa adaptacja "Tajemniczego ogrodu" trafi do polskich kin 16 października.

Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be" ( posłuchaj! ).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel o opiece nad swoim bratem Tymkiem INTERIA.PL

Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym.



W czerwcu 2019 roku ukazała się płyta wokalistki pt. "Roksana Węgiel". Od tego czasu jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie ( sprawdź! ).

Utwór "Tajemnice" to jej pierwszy singel po premierze albumu.