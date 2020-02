Roksana Węgiel pokazała nową fryzurę. Co robi na Dominikanie? [INSTAGRAM]

Zobaczcie najnowsze zdjęcia Roksany Węgiel - młoda wokalistka obecnie przebywa na Domikanie.

Roksana Węgiel pokazała nową fryzurę /Kamil Piklikiewicz / East News

Laureatka Eurowizji Junior 2018 to jedna z najpopularniejszych nastolatek w Polsce.

15-letnia Roksana Węgiel obecnie przebywa na Dominikanie, dokąd wybrała się w ramach akcji "Eska odwołuje zimę".

"Jestem na Dominikanie, jest niesamowicie! Z każdym takim wyjazdem zdaje sobie sprawę jak ważna jest znajomość języka angielskiego. Również zauważyłam, że osiągamy więcej, kiedy stawiamy sobie konkretny cel" - napisała na Instagramie.

Fani wokalistki zwrócili od razu uwagę na nową fryzurę Roksany - ma teraz warkoczyki.

Przypomnijmy, że ostatnio sporo dzieje się w życiu Roksany - 9 lutego na świat przyszedł jej drugi młodszy brat, Tymoteusz Węgiel.

"Słodziak mały. Mój drugi braciszek Tymuś" - napisała, dodając jego datę narodzin.

Pod wpisem posypały się gratulacje, także od przyjaciół i znajomych z branży muzycznej. Komentarze zostawili m.in. Cleo, Viki Gabor, AniKa Dąbrowska, Natalia Zastępa, Honorata Skarbek, My3, Weronika Juszczak, Magda Bereda i Sylwia Lipka.

15-latka wyjawiła również, że po porodzie mama nie będzie towarzyszyć jej za kulisami. Wsparciem dla Roksany będzie wtedy jej ojciec, który na Instagramie tytułuje się pseudonimem "stwórca Roxie".

Roksana Węgiel kończy 15 lat. Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel na początku 2018 r., gdy pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids". Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę. Zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce. "Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak.

Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be" ( sprawdź! ).

Roksana Węgiel po wygranej na Eurowizji Junior: Nie dam rady tego opisać

Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym.

Debiutancki singel "Żyj" ( posłuchaj! ) w serwisie YouTube wyświetlono prawie 15 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

Roksana Węgiel wygrywa Eurowizję Junior 2018. Reprezentująca Polskę 13-letnia Roksana Węgiel wygrywa Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018

Poszerzona wersja debiutanckiej płyty została nominowana do Fryderyków 2020 w kategorii album roku - pop.