Roksana Węgiel o zawieszeniu kariery. Sprostowała doniesienia

"Moja mama mnie zabije, ale tak - będę miała braciszka!" - wyznała jesienią zeszłego roku Roksana Węgiel w rozmowie z reporterem "Faktu".

Roksana Węgiel

"Moja mama mnie zabije, ale tak - będę miała braciszka!" - wyznała jesienią zeszłego roku Roksana Węgiel w rozmowie z reporterem "Faktu".

Piosenkarka, która ma już jednego młodszego brata, zdradziła także, że rodzina powita nowego członka już w lutym 2020 r.

W rozmowie z "Fleszem" Roksana ujawniła, że jej brat będzie miał na imię Tymoteusz, a sama wokalistka przyznała, że gdy nowy członek rodziny przyjdzie na świat, zrobi sobie przynajmniej miesiąc wolnego i na chwilę zawiesi karierę.

"Gdy Tymek pojawi się na świecie, to wezmę przynajmniej miesiąc wolnego! Chcę spędzić czas z nowym braciszkiem, pochodzić na spacery, pozachwycać się nim" - powiedziała wtedy.



To zdanie sprawiło, że w mediach pojawiły się doniesienia o zawieszeniu kariery przez młodą piosenkarkę. Roxie wielokrotnie podkreślała, że stawia rodzinę na pierwszym miejscu, dlatego fani zaniepokoili się, że wieści o przerwie w koncertowaniu są prawdziwe.

"To ściema. W tych zimowych miesiącach się generalnie mniej dzieje. Poszła plotka, rozprzestrzeniła się po sieci, ale ja nie zamierzam sobie robić przerwy" - zdementowała doniesienia Węgiel. "Teraz nie mam po prostu tak wielu koncertów, jak to w okresie zimowym bywa" - wytłumaczyła.

15-latka wyjawiła również, że po porodzie mama nie będzie towarzyszyć jej za kulisami. Wsparciem dla Roksany będzie jej ojciec, który na Instagramie tytułuje się pseudonimem "stwórca Roxie".

Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be".

Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym.

Debiutancki singel "Żyj" w serwisie YouTube wyświetlono ponad 14 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

Przypomnijmy, że Roxie promuje obecnie swoją debiutancką płytę "Roksana Węgiel". Znalazło się na niej 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj", czy "Obiecuję".