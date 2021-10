W poniedziałkowy wieczór w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego odbyła się Gala Nagrody BohaterON 2021 im. Powstańców Warszawskich. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: powstańcy warszawscy, członkowie Kapituły Nagrody i Komitetu Honorowego kampanii, przedstawiciele partnerów, rządu, instytucji, firm i ambasadorów projektu.

Nagroda BohaterON im. Powstańców Warszawskich została ustanowiona w 2019 r. w celu wyróżnienia tych, których aktywność w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918-1989 oraz edukację historyczno-patriotyczną. W tym roku Komitet Organizacyjny Nagrody przy wyborze nominowanych brał pod uwagę działalność od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Zgłoszenia w siedmiu kategoriach: instytucja, firma, nauczyciel, osoba publiczna, organizacja non profit, pasjonat i dziennikarz, przyjmowane były od 1 do 31 sierpnia br. Każdy mógł zgłosić kandydata do wyróżnienia.

Decyzją Kapituły Nagrody i internautów łącznie wyróżniono osoby, firmy, instytucje i organizacje. Nagrodę Specjalną - jako wyraz uznania zasług za działalność naukową, publicystyczną oraz filmową - otrzymał prof. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Laureatów wybrała Kapituła Nagrody składająca się z powstańców warszawskich, przedstawicieli polskiego rządu, historyków, osób publicznych oraz ambasadorów VI edycji kampanii "BohaterON - włącz historię!". Gremium przewodniczył wicepremier prof. Piotr Gliński.

"Cieszę się, że po przerwie spowodowanej pandemią możemy wspólnie spotkać się znowu na gali, aby uczcić pamięć bohaterów i być tu razem z bohaterami, bo faktycznie jest rzeczą imponującą, że tak wielu powstańców jest dzisiaj z nami" - mówił wicepremier Gliński.

Wśród laureatów nagrody znaleźli się m.in. reżyserka Maria Stachurska (Złoty BohaterON w kategorii osoba publiczna), dziennikarka, prezenterka telewizyjna Ida Nowakowska-Herndon (Srebrny BohaterON i BohaterON Publiczności), redakcja portalu Dzieje.pl (prowadzonego przez PAP we współpracy z Muzeum Historii Polski), dziennikarz, autor książek Tomasz Grzywaczewski i redakcja "Tygodnika Solidarność" (kategoria dziennikarz).

Gali towarzyszyło widowisko muzyczne "Miłość bez jutra" w reżyserii Haliny Przebindy. Artyści zaśpiewali m.in utwory o miłości, również na podstawie wierszy autorstwa poetów z Powstania Warszawskiego. Aranżacje przygotował Michał Grott, a o oprawę muzyczną zadbał zespół Grott Orkiestra. Na scenie wystąpili m.in. Krzysztof Zalewski, Ania Rusowicz, Mela Koteluk, Julia Marcell, Bela Komoszyńska, Janusz Radek, Skubas, Aga Zaryan i Roksana Węgiel, która zaśpiewała pieśń "Rozkwitały pąki białych róż".

