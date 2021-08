Nowy etap w działalności scenicznej Roksany Węgiel rozpoczął singel "Korona" ( zobacz! ) wydany w czerwcu tego roku. W jednym z ostatnich wpisów na Instagramie 16-latka zapowiedziała kolejną piosenkę.

"Podążasz za zachodem słońca co dzień". Idzie nowe... Nie wiem jak wy, ale uwielbiam przebywać nad morzem!" - napisała pod serią nowych zdjęć wykonanych na chwilę przed zachodem słońca w Świnoujściu.

Na wpis zareagowali m.in. Ralph Kaminski, Pawbeats (mają na koncie wspólne piosenki "Przyjdź po mnie" - sprawdź! - i "Tajemnice" - posłuchaj! - z filmu "Tajemniczy ogród"), Wiktoria Zwolińska i Oliwia Górniak, z którą wokalistka w tanecznym duecie zwyciężyła w programie "Dance, Dance, Dance".

Roksana Węgiel i piosenka "Kanaryjski" - kiedy teledysk? Sprawdź tekst!

Teraz już wszystko jest jasne - o północy do serwisów streamingowych trafiła piosenka "Kanaryjski".



Roksana Węgiel i jej wakacyjny wizerunek 1 / 7 Roksana Węgiel podczas wizyty w "Dzień dobry TVN" zaprezentowała wakacyjny wizerunek - mocno rozjaśnione włosy. Źródło: AKPA udostępnij

"A jutro bądźcie ze mną koniecznie na premierze teledysku na YT o 12:00. Nie mogę się doczekać! A wy?" - zapowiedziała Roksana Węgiel.



Kim jest Roksana Węgiel?

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia. Roxie popularność zdobyła dzięki triumfowi w "The Voice Kids" oraz zwycięstwie podczas Eurowizji Junior 2018. Od tamtego czasu jej kariera mocno się rozwinęła.

Piosenkarka ma na koncie debiutancki album "Roksana Węgiel" z marca 2020 roku, który w Polsce pokrył się platyną za sprzedaż ponad 30 tys. egzemplarzy.

Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel dzięki pierwszej edycji "The Voice Kids". Jesienią 2017 r. 12-letnia wówczas wokalistka pojawiła się w programie TVP2. Podczas przesłuchań w ciemno zachwyciła jurorów śpiewając przebój "Halo" Beyonce. Trafiła pod skrzydła Edyty Górniak, która doprowadziła ją do zwycięstwa w show.



We wrześniu 2018 r. - już po sukcesie pierwszych singli "Żyj" i "Obiecuję" - Roksana została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior. W Mińsku na Białorusi w konkursie zaśpiewała piosenkę "Anyone I Want to Be", stając się pierwszą laureatką z naszego kraju.

W błyskawicznym tempie stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku, a rok później również nominację w kategorii album roku - pop.

"To piosenka o wewnętrznej przemianie, niesłabnącej motywacji i sile, mimo coraz to nowych przeciwności. Być może manifest to za duże słowo, ale to zdecydowanie opowieść o tym, jak ważna jest relacja ze sobą, bez oglądania się na to co mówią i myślą o nas inni. Nie ma chyba nikogo, kto by się nie zgodził, że wszystko co widzą i wiedzą o nas ludzie, to tylko mały kawałek, urywek całej historii" - tak wokalistka przedstawiała nowy utwór "Korona".

Dodajmy, że to właśnie z "Koroną" Roksana Węgiel wystąpi w sobotę w Kielcach podczas koncertu na Przebój lata RMF FM i Polsatu w ramach Magicznego Zakończenia Wakacji.