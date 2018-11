Roksana Węgiel i "Anyone I Want to Be": Zobacz teledysk (Eurowizja dla Dzieci 2018)

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Anyone I Want to Be" Roksany Węgiel. Z tą piosenką laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids" będzie reprezentować Polskę na Eurowizję dla Dzieci 2018.

Konkurs Eurowizji dla Dzieci (Eurowizja Junior) przeznaczony jest dla młodych wykonawców w wieku od 9 do 14 lat. Po raz pierwszy zorganizowano go w 2003 roku.



Polska brała udział w dwóch pierwszych edycjach (odpowiednio Kasia Żurawik i zespół KWADro), a do rywalizacji powróciła w 2016 roku, gdy nasz kraj reprezentowała Olivia Wieczorek. To właśnie Wieczorek osiągnęła najlepszy wynik spośród polskich wykonawców zajmując 11. miejsce (na 17 uczestników).

Jej rezultat w 2017 r. poprawiła Alicja Rega, która ukończyła konkurs na ósmej pozycji.

Tegoroczny konkurs odbędzie się 25 listopada w Mińsku na Białorusi. TVP zdecydowała się sama wybrać krajowego reprezentanta i postawiła na 13-letnią Roksanę Węgiel.

Laureatka show TVP2 "The Voice Kids" (była podopieczną Edyty Górniak) ma na koncie dwa single - "Żyj" (ponad 8,5 mln odsłon) i "Obiecuję" (ponad 2,8 mln). Młoda wokalistka pracuje nad debiutancką płytą.



"Wygrana w 'The Voice Kids' była dla mnie wielkim wyróżnieniem i spełnieniem marzeń, ale możliwość reprezentowania naszego kraju na Eurowizji Junior to naprawdę zaszczyt. Warto marzyć i dążyć do wyznaczonych sobie celów. Dziękuję za zaufanie" - powiedziała Roksana.

Eurowizyjny utwór Roksany Węgiel nosi tytuł "Anyone I Want To Be" i jest wykonywany w dwóch językach - polskim i angielskim.

W Mińsku na scenie wokalistce towarzyszyć będą Ada Gutkowska, Antonina Zając, Maja Śmidowicz, Aleksandra Osińska i Matylda Kucharska. Za choreografię odpowiadają Tomasz Barański znany z "Tańca z gwiazdami" oraz finalistka "You Can Dance" Paulina Przestrzelska.

Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2017 wygrała Rosjanka Polina Bogusiewicz. W przeciwieństwie do "dużej" Eurowizji, konkurs w kolejnym roku nie musi być organizowany w kraju, którego przedstawiciel wygrał.

Tegoroczny konkurs transmitować będzie TVP ABC.



Na początku października Węgiel w duecie z Edytą Górniak nagrała piosenkę "Zatrzymać chwilę" promującą film "Hotel Transylwania 3".

