Roksana Roxie Węgiel swoją przygodę z muzyką zaczęła zaledwie 3 lata temu, w 2018 roku. Jej debiut w talent show "The Voice Kids" zakończył się zwycięstwem Roksany, którą pokochała publiczność. Krótko po tym zwyciężyła w Eurowizji Junior 2018 i przyniosła chwałę polskiej reprezentacji ( sprawdź! ). Aktualnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych wykonawczyń w Polsce ( zobacz nowy klip! ).

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Earth Festival Uniejów 2021: Roksana Węgiel o współpracy z Ekipą INTERIA

Roxie opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia, które pokazują jak niebywałą metamorfozę popularna wokalistka. Młoda gwiazda zmienia się na naszych oczach. Do tego stopnia, że nie poznała jej nawet jej przyjaciółka.



"Jaaa, nie poznałam" - napisała w komentarzu pod jednym z zdjęć Oliwia Górniak.



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Wideo

Roxie Węgiel jurorką "The Voice Kids"?

Wcześniej gwiazda podzieliła się zdjęciem, które rozpoczęło dyskusję na temat jej udziału w najnowszej edycji show TVP. Niektórzy fani chcieliby ją zobaczyć w programie, który uczynił ją sławną. W dodatku wielu sądzi, że ona jak nikt inny wie, jak to jest, by być po obu stronach fotela - jako zestresowany, początkujący uczestnik oraz juror.



Instagram Post

Roxie w rozmowie z jastrzabpost.pl nie zamyka furtki dla swojego udziału w "The Voice Kids", ale przyznaje, że sama na ten moment raczej nie jest gotowa, by zostać jurorką. "Byłoby mi na pewno z tym bardzo ciężko, bo już teraz widzę to na przykładzie prowadzenia programu "You Can Dance", kiedy uczestnicy odpadają, to po prostu łamie moje serce" - stwierdziła Roxie Węgiel.



Magda Bereda i Roksana Węgiel na planie teledysku "Bluza w rozmiarze L" 1 / 12 25-letnia Magda Bereda jest jedną z popularniejszych youtuberek i wokalistek młodszego pokolenia. Do najnowszego teledysku "Bluza w rozmiarze L" zaprosiła swoją przyjaciółkę, 16-letnią Roksanę Węgiel. Źródło: AKPA udostępnij

"Nie wiem, czy bym to udźwignęła. Wiem, jaki to stres dla tych dzieciaków, bo sama przez to przechodziłam. Taki format "The Voice Kids" - ciężko mi sobie to wyobrazić, na pewno byłoby mi ciężko" - dodała i przyznała, że dotąd nikt nie oferował jej takiej posady, choć słyszała, że były takie plany. Aktualnie Roxie jest współprowadzącą program "You Can Dance - Nowa Generacja".