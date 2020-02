Rok od śmierci Leha. Posłuchaj utworu "Żyję gdy umieram"

16 lutego minął rok od tragicznej śmierci rapera Leha. Z tej okazji w sieci pojawił się wspólny numer Leha i Kierasa z gościnnym udziałem VNM-a i Sariusa.

Michał Leszner, znany lepiej jako Leh, zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło 16 lutego 2019 roku na ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni.

Toyota, którą podróżował, uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej znajdujący się pomiędzy pasami ruchu. W wyniku wypadku zginęło również dwóch kolegów Leha.

Ostatnią płytą w dorobku rapera był krążek "Dziki i nietoperze" z 2018 roku. 5 czerwca 2019 roku światło dzienne ujrzała specjalna reedycja wydawnictwa.

W pierwszą rocznicę śmierci Leha, jego przyjaciel Kieras, wrzucił do sieci utwór "Żyję gdy umieram", z odnalezionym refrenem z udziałem rapera. W numerze możemy usłyszeć również VNM-a i Sariusa.

"Minął rok, ale pamięć nie minie nigdy. Szczęśliwie odnalazłem ślady refrenu, który napisaliśmy z Lehem parę lat temu. Nic tak nie frustruje jak to, że nie będzie nam dane nagrać niczego więcej, ale pociesza fakt, że to co udało się stworzyć jest takie jak On - wizjonerskie wariactwo najwyższych lotów" - napisał w opisie utworu Kieras.



Kilka dni wcześniej zapowiadał numer w następująco sposób:

"Muzycznych kolaboracji z Michałem mieliśmy całą masę, ale nigdy na tracku nie przecięły się nasze wokale. Czas to zmienić i to w najlepszym stylu. Niedawno znalazłem zagubione ślady refrenu, który razem z Lehem napisaliśmy i nagraliśmy parę lat temu. Pierwotnie miała to być nasza gościnka, ale nic z tego nie wyszło i refren został w szufladzie. Strasznie mnie ucieszyło to znalezisko bo ogień jest okrutny" - pisał.



Przypomnijmy, że w lipcu 2019 roku ogromną niespodziankę fanom rapera sprawili jego rodzice, którzy na komputerze rapera odnaleźli niepublikowany wcześniej album.



"Mam dla Was bardzo dobrą informację. Dzisiaj razem z żoną uruchomiliśmy laptopa Michała po raz pierwszy od jego śmierci. W laptopie znaleźliśmy całą płytę nagraną za młodych lat. Czternaście niepublikowanych wcześniej utworów. Informacje odnośnie materiału Młodego (Młodego) Leha będą pojawiać się tutaj" - napisał Ryszard Leszner.

Pod koniec stycznia tego roku rodzina Leha opublikowała ostatnią zwrotkę, którą napisał raper. "Ostatni tekst Leha napisani 15.02.2019 w nocy, dzień przed ....." - czytamy.