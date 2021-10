Kochliwy 78-latek był dotąd żonaty czterokrotnie. Początkowo Roger Waters był żonaty z ukochaną z dzieciństwa (w latach 1969-1975), Judy Trim. W 1976 roku poślubił Carolyne Christie, a para rozwiodła się w 1992 r. W 1993 roku natomiast ożenił się z Priscillą Phillips, a ich małżeństwo przetrwało 8 lat.

Ostatnią żoną Rogera była Laurie Durning, z którą rozwiódł się w 2015 roku. Wtedy brytyjską prasą wstrząsnął skandal związany z zachowaniem małżonków. Durning zażądała w sądzie zwrotu swojego Rolexa wartego 35 tysięcy dolarów. Teraz piątą żoną Watersa została Kamilah Chavis. Niedawno było wiadomo o ich zaręczynach, a para spotykała się od co najmniej kilku lat.



Jak doszło do spotkania o wiele młodszej Chavis z muzykiem? Jakiś czas temu Roger Waters opowiadał w wywiadzie o łączącej ich relacji oraz o tym, jak poznał swą nową żonę.

"Poznałem ją na jednym z moich koncertów kilka lat temu. Pracowała w transporcie. Prowadziła samochód, który mnie wiózł. Byłem w jednym miejscu przez dwa tygodnie i było wiele przesiadek między hotelem a stadionem. Mój kustosz siedział z nią z przodu i rozmawiali, a ja siedziałem z tyłu. Coś mnie w niej pociągało" - tłumaczył Waters.



