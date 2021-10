Na początku tego roku u wokalisty punkowej kapeli Agnostic Front zdiagnozowano raka. Długa droga badań i diagnoz doprowadziła do złożonej operacji i długiego pobytu w szpitalu. Mimo komplikacji, pierwsza operacja przebiegła pomyślnie. Nowotwór został usunięty, a Roger był w stanie całkowitej remisji.

3 października na oficjalnym Instagramie Agnostic Front pojawił się film z Rogerem, nakręcony przez jego żonę w szpitala.

Wokalista uspokaja w nim fanów i zapowiada, że niedługo powinien czuć się lepiej.



"Właśnie przeszedłem operację i poczuję się lepiej naprawdę niedługo. Miałem infekcję i gorączkę przez dwa tygodnie bez przerwy. Ale jesteśmy pozytywnie nastawieni, nie musicie się martwić. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim za miłość, wsparcie i wszystko co robicie" - powiedział Miret.

Reklama

Instagram Wideo (IGTV)

Urodzony na Kubie Miret, uciekł wraz z rodziną do USA, aby uciec przed reżimem Fidela Castro. Dołączył do Agnostic Frint w 1983 roku, razem z nim grupa wydała takie płyty jak "United Blood", "Victim In Pain" i "Cause For Alarm".