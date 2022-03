77-latek zamieścił na swoim instagramowym profilu filmik, na którym widzimy, jak szuflą zrzuca z przyczepy żwir, który ma wypełnić ogromne dziury w asfaltowej drodze w Harlow, na północny wschód od Londynu.

"Remontuję ulicę w pobliżu mojego miejsca zamieszkania, bo nikomu nie chce się tego zrobić" - mówi podczas machania łopatą.

Stewart jest zirytowany, że gdy na pobliską autostradę wydawane są miliony funtów, stan tej lokalnej drogi woła o pomstę do nieba. W "czynie społecznym" towarzyszy mu jeszcze kilku mężczyzn.

"Praca zarobkowa, wypełnianie dziur jest dobre dla duszy" - napisał dowcipnie pod nagraniem.

Stewart uważa, że załatanie dziur jest koniecznie, gdyż ludzie niszczą na tej drodze swoje samochody, a niedawno oponę przebiła tam karetka. Mało tego, z wertepami nie poradzi sobie należące do piosenkarza Ferrari.

Społecznikowski zapał przejawia też żona Stewarta, Penny Lancaster. Choć mogłaby wieść życie rentierki, to w ubiegłym rok, w wieku 50 lat, po ukończeniu ośmiomiesięcznego kursu, została policjantką i rozpoczęła służbę w Londynie. Była modelka nie jest etatową policjantką, ale wolontariuszką. Wykonuje te same obowiązki, co normalni policjanci, tyle że nie otrzymuje za to wynagrodzenia. Do podjęcia się tego zajęcia zainspirował ją udział w brytyjskim reality show "Famous and Fighting Crime" w 2019 r. - w tym programie celebryci pomagają policjantom w ich pracy.

