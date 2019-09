Rod Stewart opowiedział o walce z rakiem. Nikt nie wiedział o chorobie

Ponad dwa i pół roku po diagnozie Rod Stewart ujawnił publicznie, że zdiagnozowano u niego raka prostaty. 74-letni wokalista wystąpił podczas imprezy na rzecz Prostate Project, gdzie zaapelował do uczestników o regularne badania u lekarza.

Rod Stewart ujawnił, że zmagał się z rakiem prostaty /Harry Herd/Redferns /Getty Images

Artykuł Rod Stewart w Tauron Arenie Kraków: Dzisiaj jestem wasz [RELACJA, ZDJĘCIA]

Raka prostaty zdiagnozowano u Roda Stewarta podczas rutynowej kontroli. Na szczęście choroba była we wczesnym stadium.

Podczas imprezy połączonej ze zbiórką na rzecz Prostate Project w Surrey w Anglii 74-letni wokalista zdecydował się na osobiste wyznanie.

"Dwa lata temu wykryto u mnie raka prostaty. Nikt o tym nie wiedział, ale pomyślałem, że to jest właśnie czas, by o tym powiedzieć wszystkim. Od lipca rak jest w remisji. Jestem pewien, że mam szansę na całkowite wyleczenie (...) Musicie naprawdę chodzić do lekarza. Teraz jestem czysty, bo wcześnie go wykryto. Przechodziłem mnóstwo badań" - podkreślił gwiazdor cytowany przez "Daily Mirror".

Rod zwrócił uwagę na pozytywne nastawienie w chorobie.

Wypowiedź Stewarta zbiegła się z niedawnymi słowami jego żony, 48-letniej modelki Penny Lancaster.

"Kiedy będę w jego wieku, nie będzie ze mną mojego męża. Dzieci będą dorosłe i poza domem, dlatego muszę się na to przygotować" - powiedziała Lancaster w telewizyjnym programie "Loose Women".

Rod i Penny są razem od 1999 r. "Istnieją wielkie różnice między braniem ślubu w wieku 21 a 34 lat. Kobiety na tym etapie są bardzo niestabilne i myślę, że każdy - obojętnie jakiej płci - nie powinien zawierać związku małżeńskiego przed trzydziestką" - przekonywał wówczas doświadczony w tej materii wokalista.

Do zaręczyn doszło w marcu 2005 r. w pobliżu Wieży Eiffla, w Paryżu. Stewart najpierw zapytał o zgodę ojca Penny, Grahama. A potem padł na kolana. "Wziął moją dłoń i powiedział: 'Kocham cię - czy wyjdziesz za mnie?'. Wręczył mi też niewielkie pudełeczko. Byłam oszołomiona, padłam mu w ramiona i się popłakałam. Kiedy otwarłam pudełeczko, zobaczyłam najwspanialszy pierścionek zaręczynowy - klasyczny i zachwycający" - relacjonowała wówczas Penny Lancaster.



W listopadzie 2005 r. urodził się Alastair Wallace, a lutym 2011 r. Aiden Patrick. Wówczas Penny była już oficjalnie żoną Roda Stewarta - ślub wzięli w czerwcu 2007 r. w La Cervara w pobliżu Portofino (Włochy). Wokalista stanowczo podkreślał, że to małżeństwo będzie trwać "do końca jego życia".