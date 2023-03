Rock na Bagnie ogłasza line-up! Kto zagra na festiwalu?

Jak zwykle festiwal Rock na Bagnie stawia na różnorodność gatunków niezależnego rocka: punk, metal, ska, hardcore, rock, cold wave - to wszystko usłyszymy podczas tegorocznego "Bagna". W zestawie znalazły się jak zwykle uznane legendarne nazwy światowego formatu, tuzy krajowego undergroundu i młode zespoły.

Legendarne Cockney Rejects i The Ukrainians z Wielkiej Brytanii, Sztywny Pal Azji , KSU, Pudelsi i One Million Bulgarians z repertuarem, który zagrali podczas FMR w Jarocinie 1986 i 1987, do tego Moskwa z gośćmi obchodząca swoje 40. urodziny. Jubileusz będzie świętować też Fort BS z Jeleniej Góry, który oprócz swoich stałych hitów obiecuje przypomnieć również dawno niegrane utwory z zimnofalowego okresu grupy.

Swoje 30. urodziny będzie obchodził jeden z ważniejszych przedstawicieli polskiej sceny ska - zespół Skankan. Oprócz tego na scenie pojawią się: Ga-Ga/Zielone Żabki, Alians, Bulbulators, Terrordome, Cochise, Dzieciuki z Białorusi, DDTK, Toro Bravo z Litwy, The Coiots! w jednym z nielicznych swoich koncertów, Human Rights, Wersja De Lux, Zemsta Nietoperza i Depit. W późniejszym czasie zostaną również ujawnieni wykonawcy grający na tzw. "małej scenie" w centrum Goniądza.

Oprócz koncertów organizatorzy jak zwykle przygotowali wiele innych atrakcji: spotkania, kino festiwalowe, wystawy, jarmark z "małą sceną" czy strefę dla małych dzieci. Okolica Biebrzańskiego Parku Narodowego, na terenie którego odbywa się festiwal, oraz położona nieopodal Twierdza Osowiec są dodatkowymi atutami skłaniającymi do odwiedzenia Goniądza.