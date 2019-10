Rock and Roll Hall of Fame 2020: Skład Motörhead uzupełniony po protestach fanów

Organizatorzy Rockandrollowego Salonu Sław postanowili dodać dwa nazwiska muzyków do składu grupy Motörhead - to skutek protestów fanów.

Ostatni skład Motörhead: od lewej Phil Campbell, Lemmy i Mikkey Dee - 8 lutego 2015 r. /Dan MacMedan/WireImage /Getty Images

Rockandrollowy Salon Sław mieści się w Cleveland w stanie Ohio ze względu na statystykę wskazującą, że właśnie z tego miejsca pochodzi najwięcej muzyków rockowych. Muzeum gromadzi memorabilia związane z historią rocka - gitary, ubrania, oryginalne maszynopisy słynnych piosenek upamiętniające najważniejsze osobistości muzyki rockowej.

Whitney Houston (1963-2012)

Co roku grono wyróżnionych artystów powiększa się - do Salonu zapraszani są wykonawcy, którzy wydali debiutanckie płyty przynajmniej 25 lat wcześniej.

Ceremonia wprowadzenia kolejnych członków odbędzie się 2 maja 2020 r. w Cleveland. W tym roku wyjątkowo liczne jest grono artystów, którzy zostali nominowani po raz pierwszy do Rock and Roll Hall of Fame - są to Whitney Houston ( posłuchaj! ), raper Notorious B.I.G. ( sprawdź! ), Pat Benatar ( posłuchaj! ) oraz zespoły Motörhead, Soundgarden, T.Rex, Thin Lizzy, The Doobie Brothers i Dave Matthews Band ( posłuchaj! ).

Nominacje zdobyli także Depeche Mode, Judas Priest, MC5, Rufus featuring Chaka Khan, Todd Rundgren, Nine Inch Nails i Kraftwerk.

Po ogłoszeniu nominacji oburzyli się fani Motörhead - na liście znaleźli się bowiem tylko muzycy pierwszego klasycznego składu: Ian "Lemmy" Kilmister (wokal, bas), Eddie "Fast" Clarke (gitara) i Phil "Philthy Animal" Taylor (perkusja). Tymczasem pominięto gitarzystę Phila Campbella i perkusistę Mikkeya Dee.

"Oryginalny skład trwał tylko przez kilka lat. Oczywiście, to oni wszystko zaczęli, ale sam Lemmy powiedział, że nie przetrwaliby kolejnych sześciu miesięcy w tym układzie. Nie sądzę, że bylibyśmy w tym miejscu bez 25 lat wspólnego grania" - mówi Mikkey Dee w "Billboardzie".

Po protestach fanów naprawiono błąd i pominięci wcześniej muzycy znaleźli się na liście w składzie zespołu.



Perkusista w Motörhead grał od 1992 r. do momentu zakończenia działalności spowodowanej śmiercią Lemmy'ego w grudniu 2015 r. Jeszcze dłuższym stażem u boku lidera może pochwalić się Campbell - od 1984 r.

Dodajmy, że nie żyje już żaden z muzyków klasycznego składu grupy - Taylor zmarł 11 listopada 2015 r., niewiele ponad miesiąc przed Lemmym. Z kolei Eddie Clarke zmarł 10 stycznia 2018 r.



Motörhead w Warszawie - 6 lipca 2015 r.

Do Salonu zostanie wprowadzonych przynajmniej pięciu artystów - wybranych przez ekspertów z branży muzycznej a także w głosowaniu publiczności. W tym ostatnim na razie prowadzą Soundgarden i Judas Priest.

Pod koniec marca do Rock and Roll Hall of Fame dołączyli Janet Jackson, Stevie Nicks, Radiohead, Def Leppard, The Cure, Roxy Music i The Zombies.