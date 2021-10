Robin McNamara nie żyje. Muzyk miał 74 lata

Robin McNamara urodził się 5 maja 1947 w Newton. W dzieciństwie założył z kolegami zespół rock’n’rollowy.

Przełomowym momentem w jego karierze było pojawienie się w 1969 roku na castingu do nowego musicalu, zatytułowanego "Hair", i otrzymanie główną rolę Claude'a na Broadwayu. Grał tę postać do 1971 roku.

Piosenka "Lay a Little Lovin' on Me", której McNamara był współautorem stała się wielkim przebojem. Utwór osiągnął 11. miejsce na liście Billboard Hot 100 latem 1970 roku.

Śmierć McNamary została ogłoszona na jego oficjalnej stronie internetowej 27 października 2021 roku:

Reklama

"21 października 2021 roku Robin McNamara zyskał swoje anielskie skrzydła" - czytamy w oświadczeniu.

W komunikacie wspomniana została też żona wokalisty, która zmarła 16 maja 2018 roku "Robin i Suzie są teraz ponownie zjednoczeni na całą wieczność" - czytamy na stronie.