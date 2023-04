Oskar Cyms to 21-letni wokalista, który został uczestnikiem 18. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" . Piosenkarz zdobył popularność w 2022 roku, kiedy to jego utwór "My Girl" został wykorzystany w hicie Netflixa "365 Dni. Ten Dzień".

Cyms, który początkowo publikował jedynie covery, obecnie cieszy się coraz większą popularnością. Na koncie ma też piosenki "Nic więcej", "All I Have" oraz "Daj mi znać". Muzyk rozwija swoją karierę oddolnie.

Na Youtube obserwuje go 24 tys. subskrybentów, na Instagramie ma ponad 72 tys. obserwujących.



W 2023 roku Cyms zdecydował się dołączyć do obsady programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie z odcinka na odcinek radził sobie coraz lepiej.

Wokalista wygrał trzeci i czwarty odcinek w show, w których odpowiednio wcielił się w Eminema oraz Passengera.

Oskar Cyms o "The Voice of Poland". Dlaczego zrezygnował przed przesłuchaniami?

Wokalista - zanim zdobył popularność na Youtube - myślał nad zrobieniem kariery przez talent show. W rozmowie z Plejadą Cyms zdradził nawet, że zgłosił się do "The Voice of Poland".

Co sprawiło jednak, że ostatecznie nie pojawił się na przesłuchaniach w ciemno i postawił na organiczne budowanie kariery?



"Nawet zgłosiłem się do 'The Voice of Poland'. Zaproszono mnie na przesłuchania w ciemno i przesłano umowę, którą musiałem podpisać, żeby wziąć udział w nagraniach. Przeczytałem ją trzy razy i doszedłem do wniosku, że to jednak nie dla mnie. Nie mogę zdradzać szczegółów, ale zawarte w niej zapisy bardzo by mnie ograniczały. Stwierdziłem, że wolę iść swoją drogą i spełniać się na swoich zasadach. Zacząłem wrzucać do sieci śpiewane przeze mnie piosenki" - tłumaczył Plejadzie.

"Uznałem, że skorzystam z możliwości, jakie daje internet. Zapytałem koleżankę z zespołu, czy chciałaby coś ze mną nagrać. Zaczęliśmy od utworu ‘All of Me’ Johna Legenda. Ja zaśpiewałem, Aga zagrała na klawiszach. Trochę obawiałem się tego, jak to nagranie zostanie odebrane. Nie byłem pewien, czy powinienem to wrzucać do sieci. Ale kliknąłem 'opublikuj' na Youtube i nie było już odwrotu" - dodał.