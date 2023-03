Robert Janowski jest aktywny na scenie od lat 80. To wtedy występował w kilku zespołach rockowych, m.in. w Zoo czy Oddziale Zamkniętym. Popularność przyniosły mu m.in. rola w musicalu "Metro", a także serialu "Na dobre i na złe". Szerokiej publiczności w dużej mierze dał się poznać jako prowadzący program "Jaka to melodia?". W tym czasie był cały czas aktywny jako piosenkarz, a na swoim koncie ma 7 długogrających krążków.

Po zwycięstwie w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w 2021 roku został jurorem i już po raz drugi ocenia jego uczestników. Przy okazji premiery nowej edycji programu opowiedział nam o tym, jakie ma artystyczne plany. Wiemy już, co przygotowuje dla swoich fanów!

Robert Janowski uwielbia polskie przedwojenne piosenki

W ostatnim czasie nie koncertuje tak często jak w przeszłości, bo jak przyznaje, z wiekiem mniej mu się chce. Nie oznacza to jednak, że odwiesił już swój mikrofon. W 2018 roku wydał krążek "Najpiękniejsze melodie", na którym przypomniał nieco zapomniane przedwojenne polskie utwory. - Udało mi się nagrać fajne płyty z coverami z orkiestrą. Uważam, że stare piosenki z lat 20., 30., to ogromna skarbnica - mówi w rozmowie z Interią.

Zdaniem 61-letniego piosenkarza, niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy, jak wspaniałe melodie pisano w naszym kraju przed wojną. - Gdyby W. Szpilman, J. Petersburski, A. Włast, H. Wars, J. Jurandot urodzili się w Stanach albo gdzieś na świecie, to Michael Bublé i cały świat śpiewałby polskie piosenki. To są takie kompozycje, że byłyby to evergreeny światowe - twierdzi wokalista i dodaje, że na polskim rynku zwykle wspomina się o Mieczysławie Foggu, Adolfie Dymszy czy Eugeniuszu Bodo, a mieliśmy więcej utalentowanych kompozytorów i artystów. - Miałem więc szansę przypomnieć, odkurzyć i pokazać Państwu te piękne rzeczy - dodaje.

Robert Janowski wyda niepublikowane piosenki duetu Młynarski/Sent

Robert Janowski przygotowuje dla swoich fanów "bombę". Jak opowiada Interii, kompozytor Janusz Sent przed swoją śmiercią w 2018 roku, przekazał mu niepublikowane utwory ze słowami stworzonymi przez Wojciecha Młynarskiego.

- 'Masz Robercik’, mówił. 'Wojtka już nie ma, Wodeckiego też nie ma, nie mam komu tego dać. Tylko ty możesz to zaśpiewać’ - wyznaje Janowski. Sent był kompozytorem m.in. legendarnej piosenki "Jesteśmy na wczasach" (z repertuaru W. Młynarskiego), a także "Co z tobą mała" (z repertuaru Ireny Santor) czy "Życzeń dla pań" (z repertuaru B. Łazuki).

- Noszę się z tym. To będzie bardzo piękny materiał, bo wiadomo - Mistrz Młynarski jest wielki, a jeszcze mieć w posiadaniu jego piosenki niepublikowane... a ja je mam. To naprawdę może być strzał, więc tym się tak, przepraszam za wyrażenie, 'jaram' i chciałbym to w tym roku zrobić - zapowiada wokalista.