Oprócz autorskich kompozycji, na płycie "Na zdrowie" pojawiły się również dwa covery - spopularyzowany przez serial "Dom z papieru" utwór "Bella Ciao" w akustycznej wersji oraz "Dalej", song z repertuaru zaprzyjaźnionej, niemieckiej formacji Dritte Wahl, jednak z tekstem lidera Farben Lehre Wojciecha Wojdy.

Ekipa z Płocka wypuściła do sieci teledysk do utworu "Samo życie" . Gościnnie pojawili się w nim Robert Gawliński (Wilki) i Piotr "Gutek" Gutkowski , wokalista znany z m.in. Indios Bravos i solowej kariery.

Co ciekawe, pierwotna wersja utworu "Samo życie" powstała ponad ćwierć wieku temu i znalazła się na płycie "Zdrada" (1996).

"Zdarzają się takie piosenki, które ewidentnie posiadają w sobie spory potencjał, ale nieraz potrzebują trochę więcej czasu, aby dojrzeć do właściwej formy. (...) Jednak wówczas kawałek przeminął kompletnie niezauważony, szybko zniknął z koncertowej setlisty i przez lata trwał w zapomnieniu aż do chwili obecnej... Refleksyjny tekst sprzed blisko trzech dekad, po drobnym liftingu, idealnie wpisuje się we współczesną rzeczywistość XXI wieku" - czytamy.

Farben Lehre podczas festiwalu ZEW się budzi 2023

Teledysk "Samo życie" powstał w lasach centralnej Polski, w okolicach Koluszek. Za całą produkcję odpowiadała zaprzyjaźniona z zespołem ekipa Mania Studio.

Obecnie zespół tworzą Wojciech Wojda (wokal, teksty), jego brat Konrad Wojda (gitary), Filip Grodzicki (bas) i perkusista Gerarda Klawe (wcześniej m.in. Closterkeller, Rezerwat, Hedone, Moskwa).