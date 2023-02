Robert Cichy to gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent, który w 2019 r. zdobył dwie statuetki Fryderyka za swój pierwszy solowy album "Smack" w kategoriach: płyta roku country/blues oraz produkcja muzyczna country/blues. Kapituła nagrody doceniła eksperymentalne podejście Cichego do brzmienia gitary i wniesienie nowoczesności do bluesa i country.

W 2019 roku Cichy został również laureatem konkursu radiowej Trójki i Męskiego Grania - zdobył blisko 10 tys. głosów publiczności, co zapewniło mu dołączenie do line-up'u koncertowego na trasie MG, a także teledysk od Papaya Young Directors.

Przed rozpoczęciem działalności solowej, Robert Cichy zagrał na płytach ponad 80 polskich artystów, z czego część pokryła się platyną lub złotem. Stał na czele zespołów Chilli oraz June. Współpracował z Anią Dąbrowską, Urszulą Dudziak, Michałem Urbaniakiem czy Anią Rusowicz. Komponował dla Piotra Zioły, nagrywał dla Julii Pietruchy.

W nagraniach drugiego albumu "Dirty Sun" (2021) gościnnie wsparli go m.in. Rahim, Mrozu, Sosnowski i Kasai. Pod koniec 2022 r. Cichy wypuścił eksperymentalne wydawnictwo "3 & remixed". Jest to płyta będąca głównie remiksami wybranych utworów z dwóch autorskich płyt; zawiera także trzy nowe utwory.

"Robert Cichy gra polskie lata 70."

Teraz muzyk prezentuje nowy projekt, który jest jego ukłonem w stronę mniej znanego polskiego dziedzictwa muzycznego czyli zespołów tworzących w latach 70. szeroko pojętą muzykę alternatywną. Wszystkie utwory Cichy nagrał i zarejestrował od podstaw w studiu, zaśpiewał oraz wyprodukował.

Projekt opatrzony jest sesją zdjęciową autorstwa Zosi Ziji i Jacka Pióro, która powstała na terenie trzech budynków położonych przy ul. Długiej w Warszawie: na terenie czterokondygnacyjnego gmachu biurowego z lat 50. XX wieku (zabytek), 10-kondygnacyjnego modernistycznego biurowca z lat 60. XX wieku oraz na terenie zabudowań gospodarczych z lat 70.

Wideo Robert Cichy gra polskie lata 70. (cover: KLAN "Nie sadźcie rajskich jabłoni")

"Jako muzyk chciałbym oddać hołd zespołom, które ukształtowały niejednego współczesnego artystę, a nie miały wcześniej możliwości rozwinąć swojej kariery tak, aby w sposób znaczny zapisać się na muzycznych kartach polskiej historii" - tłumaczy Robert Cichy.

Szczegóły płyty "Robert Cichy gra polskie lata 70." (tracklista, w nawiasie oryginalny wykonawca):

1. "Kwiaty niczyje" (Kram)

2. "W trąby dąć" (74 grupa biednych)

3. "Nie sadźcie rajskich jabłoni" (Klan)

4. "Ciężką drogą" (Stress)

5. "Asfaltowe łąki" (ABC)

6. "W kraju milczenia" (Koman Band)

7. "Świat jaki jest" (Test)

8. "Twoja laleczka" (Arianie)

9. "Bobas" (Romuald i Roman)

10. "Człowiek od lat" (En Face i Jerzy Grunwald)

11. "Kto ma dziś czas" (Nurt)

12. "Bieg ku promieniom słońca" (Apokalipsa).