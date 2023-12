Dotychczasowy solowy dorobek Robby'ego Kriegera obejmuje w sumie siedem wydawnictw. Ostatnie z nich to "The Ritual Begins at Sundown" z 2020 r.

Teraz 77-letni gitarzysta zapowiedział premierę kolejnego materiału - 19 stycznia 2024 r. ukaże się debiutancki imienny album nowej formacji Robby Krieger and the Soul Savages.

U boku muzyka pojawili się cenieni specjaliści, mający na koncie występy razem z innymi wielkimi gwiazdami. Zespół tworzą z nim basista Kevin "Brandino" Brandon (m.in. James Brown, Aretha Franklin, Michael Jackson, Beyonce), towarzyszący Kriegerowi od lat klawiszowiec Ed Roth (m.in. Ringo Starr, Brothers Johnson, Coolio, Annie Lennox) oraz perkusista sesyjny Franklin Vanderbilt (m.in. Chaka Khan, Stanley Clarke, Lenny Kravitz).

Materiał powstawał w należących do Kriegera Love Street Studios w Glendale w Kalifornii. Jak czytamy w zapowiedzi, zawartość "Robby Krieger and the Soul Savages" to 10 autorskich utworów "inspirowanych klasycznym soulem, jazzem z lat 60., bluesem, rockiem, psychodelią oraz innymi gatunkami". Do promocji wybrano numer "A Day in L.A.".

"Mam to studio od sześciu czy siedmiu lat i dzięki niemu naprawdę rozwinąłem się jako muzyk. Tworzyliśmy tę płytę razem i klimaty soulowe stały się niezwykle ważnym elementem tej płyty. Ci goście to muzycy światowej klasy - grali z Arethą Franklin, Steviem Wonderem, Chaką Khan czy Lennym Kravitzem. Wiedzą doskonale, czym jest właściwy groove" - opowiada Robby Krieger.

"Kiedy ludzie usłyszą tę muzykę, naprawdę się w nią wciągną. Po tym, jak płyta ujrzy światło dzienne, więź z publiczności będzie nawet mocniejsza" - podkreśla gitarzysta znany z The Doors.

Przypomnijmy, że ze składu legendarnego kwartetu nie żyją już wokalista Jim Morrison i klawiszowiec Ray Manzarek. 79-letni perkusista John Densmore razem ze spadkobiercami Morrisona sądownie blokował próby komercyjnego wykorzystania muzyki The Doors. To właśnie on protestował również przeciwko występom Kriegera i Manzarka (razem z wokalistą Ianem Astburym z The Cult) pod szyldem The Doors of the 21st Century. Ostatecznie gitarzysta i klawiszowiec występowali wspólnie do śmierci tego drugiego w 2013 r. pod nazwą Krieger-Manzarek.