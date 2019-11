Robbie Williams z prezentem pod choinkę: Posłuchaj świątecznej płyty "The Christmas Present"

Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum i bokser Tyson Fury to niektórzy goście, którzy pojawili się na płycie "The Christmas Present". Pierwszy w karierze świąteczny album Robbiego Williamsa w piątek (22 listopada) trafił do sprzedaży.

Album ukazał się na CD (standard i deluxe) oraz podwójnym winylu i zawiera dwie płyty - "Christmas Past" i "Christmas Future".

Pierwsza płyta zawiera takie klasyki jak m.in. "Winter Wonderland", "Santa Baby" (z niemiecką wokalistką Helene Fischer), "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow", "The Christmas Song" (spopularyzowane przez Nat King Cole Trio), "Merry Xmas Everybody" (z udziałem Jamiego Culluma) oraz "It's a Wonderful Life", duet z ojcem Robbiego Williamsa, Peterem Conwayem.

Z kolei na drugą płytę trafiły nowe piosenki, takie jak "Time For Change", "Home", "Fairytales" (gościnnie Rod Stewart) oraz "Bad Sharon" z udziałem... boksera Tysona Fury'ego, a także cover "Christmas (Baby Please Come Home)" nagrany z Bryanem Adamsem i utwór "I Believe In Father Christmas".

Dodatkowo, wersja deluxe zawiera cztery utwory, w tym duet "It Takes Two" z Rodem Stewartem.

"Jestem więcej niż podekscytowany ogłaszając mój pierwszy świąteczny album. Wydanie tej płyty to kolejne marzenie, które staje się rzeczywistością. Świetnie bawiłem się nagrywając ją i nie mogę się doczekać, aż ją usłyszycie" - zapowiada Robbie Williams.

"The Christmas Present" to 13. studyjny album brytyjskiego wokalisty. Płyta powstawała w studiach w Londynie, Stoke-on-Trent, Los Angeles i w Vancouver, we współpracy z wieloletnim współpracownikiem Robbiego, Guyem Chambersem, który wraz z Richardem Flackiem odpowiada za jej produkcję.

