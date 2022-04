Zapowiedzianych 14 czarno-białych obrazów dawny wokalista zespołu Take That nie stworzył niesamodzielnie, a wraz z projektantem wnętrz Edem Godrichem. Według brytyjskich serwisów prasowych, jedna z tych prac pt. "Beverly" już została sprzedana za 20 tys. funtów (ok. 112 tys. zł.). Ta informacja może skusić kolejnych klientów.

Serwis Daily Mail informuje, że Williams zachęca do zobaczenia (i zakupu) prac słowami: "Sztuka jest naprawdę tym, czym chcesz, by była. Podobnie jak muzyka. Potrafi uspokoić i zapewnić towarzystwo, gdy jesteś samotny". Piosenkarz i dekorator założyli pracownię wnętrzarską Godrich Interiors. Jak donoszą media, gdy mężczyźni tworzą sztukę wizualną, wchodzą jakoby w medytacyjny stan podobny do transu i często wtedy słuchają setów DJ-skich Annie Mac.

Reklama

Pierwsza wystawa połączona ze sprzedażą ich wspólnych prac potrwa od 22 kwietnia do 28 kwietnia. Później zostanie powtórzona w dniach 13-25 maja.

Robbie Williams w Krakowie - 17 kwietnia 2015 r. 1 / 27 Robbie Williams Źródło: fot. Michał Dzikowski / www.spodsceny.pl udostępnij

Przedsięwzięcie to ma miejsce po tym, jak Sotheby's sprzedał dwie prace Banksy'ego z kolekcji Williamsa za łączną kwotę 7,7 miliona funtów. Były to autorskie kopie na płótnie murali "Girl With Balloon" i "Vandalized Oils (Choppers)".