Ritual Dictates z drugim albumem. Kiedy premiera "No Great Loss"?

"No Great Loss", drugi album eklektycznego brzmieniowo Ritual Dictates, wyda kanadyjska Artoffact Records. Nowy materiał grupy z Vancouver trafi do sprzedaży 7 października (CD, na winylu, cyfrowo).

Płytę zmiksował Jesse Gander (Brutus, Japandroids). Wśród gości usłyszymy m.in. Brittney Slayes, wokalistkę kanadyjskiej powermetalowej formacji Unleash The Archers, oraz gitarzystę Shane’a Clarka.

Wyjaśnijmy, że założony w 2014 roku Ritual Dictates powstał z inicjatywy dwóch byłych członków power / heavymetalowego 3 Inches Of Blood, czyli grającego na gitarze wokalisty Justina Hagberga i perkusisty Asha Pearsona, który od 2015 roku jest także bębniarzem bostońskiego Revocation spod znaku technicznego thrash / death metalu.

"Give In To Despair", debiutancki album Ritual Dictates, miał swą premierę w 2020 roku.

Z premierową kompozycją “Burn The Widow" Ritual Dictates możecie się zapoznać poniżej:

Wideo RITUAL DICTATES - Burn The Widow (Lyric Video)





Oto program albumu "No Great Loss":

1. "Burn The Widow"

2. "My Solitude"

3. "Goth And Exhausted"

4. "Aqua Tofana"

5. "Autumn Song"

6. "Succumbing To The Ravages Of Age"