Rita Ora i Sigala łączą siły. "You For Me" będzie wakacyjnym przebojem?

Brytyjski DJ i producent Sigala łączy siły z międzynarodową gwiazdą popu Ritą Orą w nowym singlu "You For Me".

"Jestem bardzo podekscytowany tym wydaniem" - mówi Sigala. "Utwór został napisany wspólnie z geniuszką popu Charli XCX, jest euforyczny i mam nadzieję, że to zapowiedź tego, co wkrótce nadejdzie" - dodał.

Zarówno Sigala, jak i Rita Ora słyną z kilku popularnych kooperacji, a "You For Me" pokazuje, że doskonale do siebie pasują tworząc jeden z największych popowych duetów 2021 roku. "Wspaniale było pracować z Sigalą i tworzyć nową muzykę. To przyjemny letni utwór, nie mogę się doczekać, aż wszyscy go usłyszycie" - mówi Rita Ora.

"You For Me" jest pierwszym wydawnictwem Sigali w tym roku, kontynuującym sukces "Lasting Lover" - hitu z 2020, w którym wystąpił James Arthur. Najnowszy singel zapowiada zbliżający się wielkimi krokami sukces nachodzącego drugiego albumu Sigali. Jego debiut "Brighter Days" był najwyżej notowanym debiutanckim albumem tanecznym 2018 roku w Wielkiej Brytanii.

"You For Me" to także dodatek do rosnącej dyskografii Rity, która w lutym tego roku wydała EP-kę zatytułowaną "Bang". Teraz ma szansę na kolejny utwór pośród jej 13 hitów w pierwszej dziesiątce list przebojów - to wyczyn, którego nie dokonała żadna inna brytyjska artystka w historii.

