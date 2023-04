Rise To Fall z albumem "The Fifth Dimension". Sprawdź singel "Intruder"

Piątą płytę melodyjnego, death / groovemetalowego kwintetu z Bilbao nagrano i wyprodukowano w hiszpańskim studiu Chromaticity, gdzie za konsoletą zasiadł rodzimy fachowiec Pedro J. Monge.

Na pierwszym od pięciu lat albumie Rise To Fall wystąpił gościnnie Björn "Speed" Strid. Szwedzki wokalista Soilwork i The Night Flight Orchestra zaśpiewał w singlowym utworze "Intruder".



Longplay "The Fifth Dimension" trafi do sprzedaży 9 czerwca pod banderą berlińskiej wytwórni Noble Demon. Nowy materiał formacji z Kraju Basków dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Do singla "Intruder" Rise To Fall nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Rise to Fall Intruder (feat. Björn "Speed" Strid)

Rise To Fall - szczegóły albumu "The Fifth Dimension" (tracklista):

1. "Rising Sun"

2. "Hierophant"

3. "Intruder"

4. "Test Of Time"

5. "Empty Ward"

6. "Infinite Crossroad"

7. "What Lies Beneath"

8. "Heroes"

9. "The Great Chain"

10. "Beam Of Light"

11. "Black Ocean".