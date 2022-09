Riot City przed premierą albumu "Electric Elite"

"Electric Elite", nowy materiał kwintetu z Calgary, nagrano w miejscowym studiu AB, nad czym czuwał Antony Blaine. Miksem zajął się Olof Wikstrand, frontman szwedzkiej grupy Enforcer, a masteringiem dobrze znany nie tylko w naszym kraju Bartosz "Bart" Gabriel.

Okładkę ozdobi praca autorstwa Daniela Charlesa, zmarłego amerykańskiego artysty, który 1 stycznia 2021 roku przegrał walkę z koronawirusem.

Następca longplaya "Burn The Night" (2019 r.) trafi na rynek 14 października nakładem greckiej No Remorse Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz w specjalnym zestawie, w którym znajdziemy dwupłytowy album winylowy, CD i kasetę.



Nowego utworu "Eye Of The Jaguar" Riot City możecie posłuchać poniżej:

Wideo RIOT CITY - Eye of the Jaguar

Pod koniec kwietnia poznaliśmy pierwszy singel - "Ghost Of Reality".

Riot City i nowy album "Electric Elite" (tracklista):

1. "Eye Of The Jaguar"

2. "Beyond The Stars"

3. "Tyrant"

4. "Ghost Of Reality"

5. "Return Of The Force"

6. "Paris Nights"

7. "Lucky Diamond"

8. "Severed Ties".