Ringworm: Nowy album w nowej wytwórni

Dziewiąty longplay Ringworm, którzy od pond trzech dekad z powodzeniem łączą w swej twórczości ekstremalny metal z hardcore'em, powstał ponownie pod okiem Noah Buchanana w studiu Mercinary w Cleveland, skąd pochodzi zespół.

"Seeing Through Fire", nowy album kwintetu z Ohio, wyda niemiecka Nuclear Blast Records, z którą Ringworm podpisali właśnie umowę. Materiał będzie mieć swą premierę 18 sierpnia. Dodajmy, że przez ostatnią dekadę formacja związana była z filadelfijską Relapse Records.

W sieci pojawił się już wideoklip do "No Solace, No Quarter, No Mercy", pierwszego singla z nowej płyty Ringworm. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Ringworm No Solace, No Quarter, No Mercy



Ringworm - szczegóły albumu "Seeing Through Fire" (tracklista):

1. "Seeing Through Fire"

2. "Carved In Stone"

3. "No Solace, No Quarter, No Mercy"

4. "Death Hoax"

5. "Thought Crimes"

6. "Unavoidable Truth"

7. "House Of Flies"

8. "You Want It To"

9. "Mental Decontrol"

10. "Power And Blood"

11. "Playing God".